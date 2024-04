Le PM Pham Minh Chinh naugure les autoroutes Cam Lâm-Vinh Hao et Diên Châu-Bai Vot

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 28 avril, dans la province de Ninh Thuân, à la cérémonie d’inauguration des projets autoroutiers Cam Lâm-Vinh Hao et Diên Châu-Bai Vot, deux des trois projets autoroutiers construits sous forme de partenariat public-privé du système d’autoroute Nord-Sud.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (10e à partir de la gauche) lors de la cérémonie d’inauguration des projets autoroutiers Cam Lâm-Vinh Hao et Diên Châu-Bai Vot, à Ninh Thuân, le 28 avril. Photo: VNA

Mise en chantier en septembre 2021, l’autoroute Cam Lâm-Vinh Hao, doté d’un investissement total de 8.925 milliards de dôngs, traverse les provinces de Khanh Hoa, Ninh Thuân et Binh Thuân sur près de 78,5 km et permet de réduire le temps de trajet entre Hô Chi Minh-Ville et la ville de Nha Trang à cinq heures au lieu de huit heures sur la nationale 1.L’autoroute Diên Châu-Bai Vot, longue de 50,5 km, a été mise en chantier en mai 2021 avec un investissement total de plus de 11.000 milliards de dôngs et permet de réduire le temps de trajet entre Hanoi et la ville de Vinh à plus de 3 heures.Avec leurs 129 km, les autoroutes Cam Lâm-Vinh Hao et Diên Châu-Bai Vot portent le linéaire du réseau autoroutier en exploitation à plus de 2.000 km sur un total de 2.064 km prévus pour l’autoroute Nord-Sud allant du poste-frontière de Huu Nghi dans la province de Lang Son, au bourg de Nam Can, dans la province de Cà Mau.Le chef du gouvernement a salué les efforts consentis par le ministère des Transports et les ministères et secteurs concernés, les provinces de Nghê An, Hà Tinh, Khanh Hoa, Ninh Thuân et Binh Thuân, les comités de gestion de projet, les entreprises, les entrepreneurs, les ouvriers et pour mener à bien ces projets.Dans le système de transport du pays, le corridor de transport Nord-Sud joue toujours un rôle extrêmement important, étant l’épine dorsale et le corridor économique et de transports vital du pays, a-t-il déclaré, soulignant la modernisation des infrastructues synchrones comme une des trois percées stratégiques fixées par le Parti et l’État aux côtés du perfectionnement des institutions et du développement des ressources humaines.Nous sommes convaincus qu’avec cette dynamique de développement, le pays atteindra l’objectif de disposer de 5.000 km d’autoroutes d’ici 2030, a-t-il affirmé.Plus tôt, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à la Héroïne du Travail Hô Thi Luom, âgée de 92 ans et domicilée dans le quartier de Phuoc My, dans la ville de Phan Rang-Thap Cham, qui a été honorée par le président Hô Chi Minh pour ses contributions à l’unité de production de sel de Vinh Ngoc, dans la province de Nghê An. – VNA/VI