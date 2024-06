Le PM Pham Minh Chinh et son épouse partent pour une visite officielle en R. de Corée

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse Le Thi Bich Tran et une délégation vietnamienne ont quitté dimanche matin 30 juin Hanoï pour une visite officielle en République de Corée du 30 juin au 3 juillet, à l'invitation du Premier ministre sud-coréen Han Duck Soo et de son épouse.

Il s'agit de la première visite officielle d'un haut dirigeant vietnamien en République de Corée depuis que les deux pays ont élevé leurs relations diplomatiques au rang de partenariat stratégique intégral en 2022. Il s'agit de la première visite du Premier ministre vietnamien en République de Corée après cinq ans et aussi de la première visite du Premier ministre Pham Minh Chinh depuis son accession au poste de chef du gouvernement.

La visite vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère du 13e Congrès national du Parti, de la Résolution 34-NQ/TW du Bureau Politique, affirmant que le Vietnam prend en haute considération et souhaite toujours promouvoir et mettre en œuvre de manière substantielle et globale, avec une grande confiance politique et concrétiser le Programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée.

La visite vise la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines traditionnels tels que la politique, la défense et la sécurité, l'économie, le travail, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, les sciences et technologies, la santé, l'éducation et aussi dans les domaines dans lesquels la République de Corée a des atouts et dont le Vietnam a besoin tels que les semi-conducteurs, l’industrie de sous-traitance, la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire, la réponse au changement climatique, l'industrie culturelle et le tourisme.

La partie vietnamienne souhaite que la République de Corée continue à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse y vivre, travailler et étudier. Elle souhaite une coopération avec la République de Corée dans les questions régionales et internationales d'intérêt commun et un soutien mutuel au sein des Nations Unies.

La République de Corée continue d'occuper sa position de partenaire économique le plus important du Vietnam, de premier investisseur du Vietnam avec un capital d'investissement total de 86 milliards de dollars (avril 2024), de deuxième partenaire en matière d'aide publique au développement, de troisième partenaire dans le travail et le commerce et de premier partenaire touristique du Vietnam en 2023.

La coopération bilatérale dans d'autres domaines tels que la culture, l'éducation, le travail, la santé, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée est fortement encouragée.

La communauté vietnamienne en République de Corée compte plus de 270 000 personnes, bénéficiant toujours de l'attention de l’autorité sud-coréenne. - VNA/VI