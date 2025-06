Le PM Pham Minh Chinh en Estonie pour booster la coopération bilatérale multiforme

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Estonie, du 5 au 7 juin, la première visite d’un dirigeant vietnamien depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992, devrait renforcer l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays.

L’Estonie est la première étape du voyage de travail européen du chef du gouvernement vietnamien. Il participera à la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC-3) en France et effectuera des visites officielles en Estonie et en Suède à l’invitation du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, du président français Emmanuel Macron, de la Première ministre estonienne Kristen Michal, et du Premier ministre suédois Ulf Kristersson.

Des relations politico-diplomatiques solides

Le Vietnam a reconnu l’indépendance de l’Estonie le 9 septembre 1991, peu après la déclaration d’indépendance du pays balte vis-à-vis de l’ex-Union soviétique.

Les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs en février 1992. Bien qu’aucune des deux parties ne dispose actuellement d’ambassade résidente (l’ambassadeur du Vietnam en Finlande concomitamment en Estonie et l’ambassadeur d’Estonie en Chine concomitamment au Vietnam), les relations politiques se sont progressivement renforcées grâce à des réunions et des échanges réguliers de haut niveau.

Les deux pays ont mis en place un mécanisme de consultation solide au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères et des directions régionales, qui a tenu cinq sessions à ce jour. Trois sessions ont eu lieu au Vietnam en septembre 2008, octobre 2010 et décembre 2016, tandis que deux autres se sont tenues en Estonie en juillet 2009 et juillet 2012. Tout au long de ces échanges, l’Estonie a constamment affirmé que le Vietnam était un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est, exprimant sa volonté de renforcer la coopération bilatérale.

Plus récemment, lors de son voyage de travail en Estonie des 27 et 28 mai, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a rencontré le sous-secrétaire d’État estonien aux Affaires politiques, Martin Roger, et la directrice générale du Département pour l’Asie, le Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, Kristi Karelsohn.

La responsable vietnamienne a souligné l’engagement du Vietnam en faveur d’une amitié et d’une coopération multidimensionnelles avec l’Estonie, et a salué le développement dynamique et les réalisations de l’Estonie en matière de transformation numérique.

Elle a exprimé le vif intérêt du Vietnam à s’inspirer de l’expérience estonienne en matière de développement de l’administration électronique, de la société numérique et de la gouvernance intelligente, les identifiant comme des domaines à fort potentiel de coopération et alignés sur la stratégie nationale de transformation numérique du Vietnam.

Martin Roger a, pour sa part, reconnu le rôle et la position importants du Vietnam en Asie-Pacifique et a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires clés de l’Estonie dans la région. Ces dernières années, les deux pays ont uni leurs forces et se sont mutuellement soutenus au sein d’instances multilatérales, notamment au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

Coopération économique et commerciale renforcée

Les échanges bilatéraux entre le Vietnam et l’Estonie ont connu une croissance constante, quoique modeste. Le volume des échanges a atteint 49,1 millions de dollars en 2011, pour atteindre 51,2 millions de dollars en 2022, 62,7 millions de dollars en 2023 et 73,8 millions de dollars en 2024.

Les exportations vietnamiennes vers l’Estonie se composent principalement de produits de la mer, de fruits et légumes, de noix de cajou, de café, de produits en plastique, de produits du bois et de textiles. En contrepartie, le pays achète à l’Estonie des produits laitiers, des produits chimiques, du caoutchouc et des produits du bois.

L’Estonie mène actuellement cinq projets d’investissement direct d’une valeur de 280.000 dollars dans ce pays d’Asie du Sud-Est, couvrant les secteurs de l’information et de la communication, des sciences et technologies et de la santé.

L’Estonie a été l’un des premiers membres de l’UE à ratifier l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et a soutenu le Vietnam lors de la signature de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

Les deux pays disposent d’un potentiel de coopération considérable dans des domaines où les atouts de chacun complètent les besoins de l’autre, tels que l’informatique, les communications, l’administration en ligne, l’IA, les technologies financières, l’économie numérique, la cybersécurité, la logistique intelligente et les ports numériques.

En matière d’éducation et de formation, l’Estonie a formé de nombreux étudiants et chercheurs vietnamiens pendant l’ère soviétique. En 2017, les deux pays ont renforcé leur partenariat éducatif en signant un accord de coopération dans les domaines de l’éducation et des sciences.

La communauté vietnamienne en Estonie, bien que petite (30 personnes seulement), est solidement implantée dans la capitale, Tallinn, et se consacre principalement à des activités commerciales à petite échelle.

Fort d’une solide amitié traditionnelle et d’une coopération multiforme, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Estonie affirme la politique constante du Vietnam visant à valoriser et à renforcer ses relations avec les pays européens, dont l’Estonie. - VNA/VI