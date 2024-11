Le PM Pham Minh Chinh arrive au Brésil pour le Sommet du G20

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés le 16 novembre (heure locale) à Rio de Janeiro, entamant un voyage d'affaires pour assister au Sommet du G20 et effectuer des activités bilatérales au Brésil, du 16 au 19 novembre, à l'invitation du président brésilien, aussi président du G20 2024 Luiz Inácio Lula da Silva et de son épouse. Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés le 16 novembre (heure locale) à Rio de Janeiro, entamant un voyage d'affaires pour assister au Sommet du G20 et effectuer des activités bilatérales au Brésil, du 16 au 19 novembre, à l'invitation du président brésilien, aussi président du G20 2024 Luiz Inácio Lula da Silva et de son épouse.

C'est la cinquième fois que le Vietnam est invité à un sommet du G20 et la première fois que le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à cet événement.

Participant au sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh transmettra le message d'un Vietnam dynamique et innovant, prêt à assumer ensemble les responsabilités mondiales et contribuer de manière proactive, positive et responsable aux problèmes mondiaux clés et urgents, à la mesure de la position et de la force du Vietnam alors qu'il entre dans une nouvelle ère de développement du pays.

À cette occasion également, le chef du gouvernement vietnamien aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants d’économies, de pays et d’organisations internationales participant au sommet.

Pham Minh Chinh s'entretiendra notamment avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva., participera aux activités à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Brésil.

Le voyage d'affaires du Premier ministre vietnamien au Brésil a affirmé la position, le prestige, la responsabilité et la contribution du Vietnam dans d'importants forums internationaux, renforçant davantage et ouvrant une nouvelle phase dans les relations entre le Vietnam et le Brésil et d'autres pays et organisations internationales et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde. - VNA/VI