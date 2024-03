Le PM Pham Minh Chinh arrive à Melbourne pour le Sommet spécial ASEAN-Australie et une visite officielle

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse sont arrivés lundi 4 mars à 21h20 locales à l’aéroport de Melbourne, entamant un voyage d’affaires pour participer au Sommet spécial ASEAN-Australie et effectuer une visite officielle en Australie du 5 au 9 mars à l’invitation du Premier ministre australien Anthony Albanese.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse à leur arrivée à l’aéroport de Melbourne, en Australie, le 4 mars. Photo: VNA

A leur descente d’avion, ils ont été accueillis au pied de la passerelle par le ministre des Services gouvernementaux Bill Shorten, l’ambassadeur d’Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski, l’ambassadeur du Vietnam en Australie Pham Hung Tâm, le consul général du Vietnam à Sydney Nguyên Dang Thang, le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la diaspora vietnamienne en Australie.

Sur le thème "Partenariat pour l’avenir", le Sommet spécial ASEAN-Australie célébrant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie est l’occasion pour les deux parties de passer en revue les 50 années de relations et de s’échanger sur les mesures visant à promouvoir le développement substantiel et efficace des relations conformément au cadre de partenariat stratégique intégral établi en 2021.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l’ASEAN et de l’Australie discuteront et définiront des visions, des orientations et des mesures spécifiques pour élargir leur coopération dans les temps à venir.

Il est prévu que la partie australienne discutera et proposera de nouvelles initiatives de coopération qui devraient, une fois convenues par les deux parties, opérer des percées dans les relations bilatérales, contribuant à créer davantage de ressources et de bases pour que les relations ASEAN-Australie se renforcent dans les temps à venir.

Durant sa visite officielle en Australie, le chef du gouvernement vietnamien aura des entretiens et entrevues avec les plus hauts dirigeants australiens, participera au Forum des affaires Vietnam-Australie, visitera une exposition des projets d’investissement au Vietnam, travaillera avec des associations des entreprises et des groupes australiens, et se rendra à certains établissements économiques, sociaux et scientifiques australiens, rencontrera le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Australie ainsi que de l’Association des intellectuels et des experts Vietnam-Australie.

En plus d’évaluer les progrès des relations bilatérales, notamment dans le déploiement du partenariat stratégique Vietnam-Australie, les deux parties proposeront des orientations pour leur coopération dans les temps à venir, visant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, avec l’accent mis sur la coopération en matière de commerce et d’investissement, d’éducation et de formation, de science et de technologie, d’innovation, d’économie numérique, d’économie verte.

A cette occasion, les deux parties signeront et échangeront de nombreux documents de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’énergie, des minéraux, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de la science et de la technologie, de l’innovation, de la justice, de la finance, du commerce, de l’investissement. – VNA/VI