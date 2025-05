Le PM Pham Minh Chinh appelle la BM à soutenir les projets d'infrastructures majeurs du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le gouvernement vietnamien considère la Banque mondiale (BM) comme un partenaire essentiel, proche et fiable.

Il a souligné le soutien et les contributions significatives de la BM au développement socio-économique du Vietnam, facteurs clés des remarquables avancées du pays sur la voie du renouveau, de l'intégration internationale et du développement durable.

En recevant, le 15 mai à Hanoï, Mariam J. Sherman, directrice nationale de la BM pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, le Premier ministre a salué la coopération fructueuse entre le Vietnam et la BM.

Il a proposé à la BM de réformer ses procédures de prêt, de renforcer le partage d'expériences et de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs stratégiques, notamment dans le développement d'infrastructures à grande échelle.

Pham Minh Chinh a vivement apprécié la proposition de la BM d'accorder au Vietnam un prêt de plus de 11 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Il a exprimé le souhait de bénéficier de prêts préférentiels pour des secteurs prioritaires tels que les transports, l'énergie (notamment la transition énergétique et les énergies renouvelables), l'agriculture durable et le développement du secteur privé. Il a également proposé que la BM apporte un soutien financier au projet d'investissement dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, dont le lancement est prévu pour 2026, pour un coût estimé à environ 67 milliards de dollars.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mariam J. Sherman, directrice nationale de la BM pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Photo: VNA

Mariam J. Sherman a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et salué la stratégie de développement poursuivie par le pays. Elle a réaffirmé l'engagement de la BM à accompagner le Vietnam, en particulier dans les domaines qu'il priorise. Elle a proposé d'accélérer la préparation et la mise en œuvre des projets clés, notamment ceux liés à la production de riz à faible émission, aux infrastructures de transport dans le delta du Mékong, aux énergies renouvelables et au développement durable de la pêche.

Le Premier ministre a exprimé son souhait d'établir un partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Banque mondiale. Cette ambition se traduit par la proposition d'un mécanisme de contact régulier entre lui-même et le président de la BM, visant à intensifier une coopération plus efficace et pragmatique. -VNA/VI