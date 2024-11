Le PM part pour assister au Sommet du G20 au Brésil et effectuer une visite en République dominicaine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo: VNA



Le 16 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau ont quitté Hanoï pour assister au Sommet du G20 et mener des activités de travail bilatérales au Brésil, du 16 au 19 novembre, à l'invitation du président du Brésil, également président du G20 en 2024, Luiz Inácio Lula da Silva, et de son épouse. Ils effectueront également une visite officielle en République dominicaine du 19 au 21 novembre à l'invitation du président de ce pays, Luis Rodolfo Abinader Corona, et de son épouse.

C'est la cinquième fois que le Vietnam est invité à participer à un Sommet du G20 et la première fois qu'un haut dirigeant vietnamien se rend en République dominicaine.

Le fait que le Vietnam ait été fréquemment invité à des Sommets du G20 ces dernières années et ait accepté les invitations montre que les questions abordées sont cohérentes avec les objectifs que le Vietnam s'engage à réaliser. Cela affirme le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale et régionale, tout en créant des opportunités pour promouvoir le commerce, les investissements et la coopération avec d’autres pays.

En 2024, le Vietnam et le Brésil célèbrent les 35 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Ce voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuera à renforcer le partenariat global Vietnam-Brésil, promouvant la coopération bilatérale vers une nouvelle hauteur dans les temps à venir.

Pour la République dominicaine, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh illustre le respect et la volonté du Vietnam de continuer à consolider et à approfondir les relations de solidarité, d'amitié et de coopération entre les deux pays, saluant le 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.-VNA/VI