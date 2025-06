Le PM ordonne d’assurer l’approvisionnement en électricité durant les mois de pointe de 2025

Le Premier ministre vient de publier le télégramme officiel n°81/CĐ-TTg concernant la situation et les solutions pour garantir l’approvisionnement en électricité durant les mois de pointe de 2025 et dans les temps à venir.



Le télégramme souligne que garantir fermement la sécurité énergétique nationale et assurer un approvisionnement suffisant en électricité constitue un fondement essentiel et un facteur décisif pour la réussite des objectifs de croissance socio-économique en 2025.



Ces derniers jours, une vague de chaleur intense et étendue s’est abattue sur le Nord et le Centre du pays, entraînant une forte augmentation de la demande en électricité. Le 2 juin 2025 à 13h40, la charge de pointe a atteint 51.672 MW, un niveau record jusqu’à présent. Sous l’effet du changement climatique, les conditions météorologiques deviennent de plus en plus complexes et imprévisibles, impactant négativement l’approvisionnement en électricité, notamment dans le Nord.

Photo: VNA

Le Premier ministre demande de poursuivre efficacement la mise en œuvre des mesures approuvées, en assurant qu’aucune pénurie d’électricité ne se produise, quelle que soit la situation.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce est pleinement responsable de l’approvisionnement suffisant en électricité pour les activités de production, d’affaires et pour la vie quotidienne de la population. Son ministère est également chargé d’accélérer la mise en œuvre des projets de production d’électricité et de se préparer à faire face à la demande accrue pendant les périodes de canicule estivale.



Les centrales hydroélectriques doivent appliquer des solutions flexibles visant à optimiser les ressources en eau. Les centrales thermiques au charbon et au gaz doivent veiller à ne pas manquer de combustible. Les centrales éoliennes et solaires doivent renforcer leurs capacités de stockage et d'accumulation d’énergie.



Les centrales thermiques Nhon Trach 3, Nhon Trach 4 et Quang Trach 1 doivent être achevées entre juin et août 2025. Le projet d’extension de la centrale hydroélectrique de Haa Binh doit entrer en service en septembre 2025. Les projets de lignes de transmission critiques de 500kV et 220kV doivent être terminés en août 2025.



Il est également nécessaire de continuer à appliquer de manière synchronisée les solutions d’économie d’électricité.



Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son est chargé de diriger directement, de contrôler, de suivre de près et de traiter les problèmes émergents dans le cadre de ses compétences.-VNA/VI