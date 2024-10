Le PM Li Qiang exhorte la Chine et le Vietnam à s’unir pour la paix et le développement

Dans le contexte d’un monde en mutation rapide avec des risques et des défis croissants, la Chine et le Vietnam, en tant que compagnons sur la voie de la construction du socialisme, doivent s’unir et coopérer encore plus étroitement pour promouvoir ensemble la paix et le développement, a déclaré le Premier ministre chinois Li Qiang.

La Chine et le Vietnam jouissaient d’une amitié traditionnelle de longue date, a-t-il déclaré dès son arrivée à l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi, samedi le 12 octobre, pour une visite officielle de trois jours au Vietnam à l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Ces dernières années, sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, les relations se sont fortement développées, la bonne amitié et le bon voisinage se sont encore renforcés et la coopération mutuellement bénéfique s’est approfondie, a-t-il indiqué.

Il a rappelé la visite historique du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping au Vietnam à la fin de l’année dernière, affirmant que cela avait amené les relations sino-vietnamiennes à une nouvelle ère de construction de la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portéestratégique. Les peuples des deux pays sont devenus plus connectés et plus proches, se tenant côte à côte sur la voie de la modernisation dans chaque pays.

Depuis le début de cette année, la Chine et le Vietnam ont maintenu des échanges étroits de haut niveau et ont obtenu des résultats de coopération positifs dans divers domaines, a noté le chef du gouvernement chinois.

La construction de la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam a connu un bon départ. Le secrétaire général du Comité central du PCC et président Xi Jinping a eu une discussion avec son homologue vietnamien Tô Lâm lors de la visite de ce dernier en Chine en août, décrivant des stratégies pour faire progresser de manière globale la construction de la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam dans le nouveau contexte ainsi que des orientations plus claires pour le développement des relations bilatérales.

La Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa politique de diplomatie de voisinage, a-t-il réitéré, ajoutant qu’au cours de cette visite, il espère des discussions approfondies avec les dirigeants vietnamiens concernant la concrétisation des importantes perceptions communes atteintes par les dirigeants de haut rang des deux partis et des deux pays.

La Chine et le Vietnam travailleront ensemble pour renforcer l’amitié traditionnelle, renforcer les échanges stratégiques, approfondir la coopération mutuellement bénéfique, consolider les fondements de l’amitié entre leurs peuples et promouvoir la construction de la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de manière pratique, apportant davantage de bénéfices aux peuples des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement prospère dans la région et dans le monde, a-t-il conclu. – VNA/VI