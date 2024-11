Le PM exhorte le FMI à poursuivre ses consultations de politiques macroéconomiques en faveur du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Paulo Medas, chef du groupe de travail du Fonds monétaire international (FMI)

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu vendredi soir 15 novembre à Hanoi Paulo Medas, chef du groupe de travail du Fonds monétaire international (FMI), qui effectue une tournée pour faire des évaluations périodiques au Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien a hautement apprécié les évaluations, les prévisions et les conseils politiques du FMI sur la situation économique du Vietnam en 2024 et les perspectives et risques en 2025 ainsi que ses recommandations pour le Vietnam dans les temps à venir et les perspectives de la situation financière et monétaire mondiale après les récentes évaluations et leurs impacts sur le Vietnam.

Il a affirmé que les avis du FMI constituaient une source d'information de référence importante pour le processus de planification des politiques de gestion macroéconomique au Vietnam.

Il a déclaré que dans le contexte d'une économie mondiale toujours confrontée à de nombreux risques et défis, même si l'économie vietnamienne est soumise à de nombreux impacts et à de grandes influences extérieures, elle obtient toujours des résultats importants en matière de développement socio-économique, en particulier dans les domaines de l’investissement public, l’attraction des IDE, le budget de l'État, la politique monétaire et fiscale, etc….

Il a souligné que le Vietnam continuait à suivre de près la situation mondiale, à réagir de manière appropriée, à donner la priorité à la croissance, à promouvoir la production et les affaires, à émettre des obligations pour mettre en œuvre des projets d'infrastructures stratégiques, à réduire les impôts et les frais pour les entreprises, à gérer les taux de change de manière appropriée, à bien contrôler l'inflation, à assurer l'approvisionnement alimentaire et énergétique, à diversifier les marchés, les produits, les chaînes d'approvisionnement, à développer les marchés de capitaux, à construire des centres financiers...

Il a indiqué le Vietnam continuait à restructurer l'économie vers une croissance rapide et durable basée sur la science et la technologie, l'innovation, à augmenter la productivité du travail, à promouvoir trois avancées stratégiques sur les institutions, les infrastructures, les ressources humaines, à relever des obstacles institutionnels pour la mobilisation des ressources de développement, à renouveler les moteurs de croissance traditionnels, à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance et à fixer des objectifs de croissance plus élevés pour l'avenir.

Dans les décennies à venir, le Vietnam devra construire une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale proactive, active, profonde, substantielle et efficace, a ajouté le chef du gouvernement.

Appréciant la coopération pratique et efficace entre le Vietnam et le FMI ces derniers temps, le Premier ministre a suggéré le FMI de continuer d'accompagner et de maintenir les activités de dialogue et les consultations de politique macroéconomique avec le Vietnam dans un avenir proche.

Paulo Medas a déclaré, de son côté, que le FMI reconnaissait les réalisations impressionnantes du Vietnam en matière de développement ces dernières années, appréciant les résultats de 2024, lorsque le Vietnam était l'un des pays à la plus forte croissance au monde, avec des fortes exportations et l'attraction de bons investissements étrangers.

Il a également hautement apprécié la politique de gestion efficace du gouvernement vietnamien, notamment le maintien d'une inflation stable comme prévu. Ce sont également les fondements de la croissance impressionnante du Vietnam par rapport au reste du monde.

Selon lui, les investisseurs apprécient et sont très intéressés à apporter des ressources au Vietnam, y compris le marché obligataire.

Déclarant que le Vietnam disposait encore d'un vaste espace budgétaire pour soutenir la croissance économique, il a suggéré le Vietnam de continuer à répondre de manière proactive aux risques extérieurs ; à renforcer la capacité, la stabilité et la santé du système bancaire et du marché des capitaux ; à poursuivre les réformes visant à accroître la productivité ; à maintenir une croissance durable à long terme et à bien contrôler les risques et à créer des conditions favorables aux investisseurs.

Il a affirmé que le FMI était toujours prêt à soutenir et à aider le Vietnam. -VNA/VI