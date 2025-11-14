Le PM effectuera des visites officielles au Koweït et en Algérie, participera au sommet du G20 en Afrique du Sud

Le PM Pham Minh Chinh effectuera des visites officielles au Koweït et en Algérie, participera au sommet du G20 en Afrique du Sud. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau effectueront les visites officielles au Koweït et en Algérie, et participeront au sommet du G20 ainsi qu'à des activités bilatérales en Afrique du Sud du 16 au 24 novembre.



Ces déplacements auront lieu à l'invitation du Premier ministre du Koweït, Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, du Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, et du président sud-africain et président du G20 de 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. -VNA/VI