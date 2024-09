Le PM demande d’achever l'aéroport international de Long Thanh le 31 décembre 2025

Photo: VNA

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Dong Nai (Sud), le Premier ministre Pham Minh Chinh et une mission de travail ont inspecté et exhorté à la mise en œuvre de projets importants et clés dans la province.

Pham Minh Chinh a inspecté le projet de l'aéroport international de Long Thanh, qui représente un investissement total estimé à plus de 16 milliards de dollars et est divisé en trois phases. La première représente plus de 5,4 milliards de dollars, avec la construction d’un piste et d’un terminal passagers et d’autres ouvrages auxiliaires capables de transporter 25 millions de passagers/an et 1,2 millions de tonnes de marchandises/an. Les travaux devrait se terminer en 2026.

Le Premier ministre a hautement apprécié la province de Dong Nai pour avoir achevé près de 99 % de la libération du terrain au service du projet et remercié les locaux pour avoir cédé leur terre pour le projet. Il a aussi apprécié la Société aéroportuaire du Vietnam pour avoir promu le projet, accompli de nombreuses tâches importantes telles que l’achèvement des procédures d'investissement, la sélection des entrepreneurs...

Sur la base d'une analyse de la situation actuelle, le chef du gouvernement a demandé de revoir tous les éléments, dont ceux liés aux entrepreneurs étrangers, d’inspecter et de contrôler régulièrement pour assurer l'avancement et la qualité du projet... Le dirigeant a demandé de lancer un mouvement d’émulation de 450 jours et nuits pour achever l'aéroport international de Long Thanh le 31 décembre 2025.

Le même jour, Pham Minh Chinh est allé inspecter le projet d’autoroute Bien Hoa-Vung Tau. Ce projet de première phase nécessite un investissement total de plus de 17 800 milliards de dôngs. La construction a débuté en juin 2023 et s'achèvera fin 2025. L'autoroute sera mise en service en 2026.

L'autoroute aura une longueur totale de 53,7 km, le point de départ croisera le contournement de la route nationale 1 traversant la ville de Bien Hoa, province de Dong Nai et le point final croisera la route nationale 56 dans la province de Ba Ria - Vung Tau.

Sur le chantier, le Premier ministre a ordonné d’accélérer la libération du terrain, tout en demandant à Dong Nai de s'efforcer de remettre le 15 octobre le terrain au service du projet.

Il a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de soutenir la province en matières de matériaux pour les fournir aux entrepreneurs.

A cette occasion, Pham Minh Chinh a demandé à la province de Ba Ria - Vung Tau de rechercher et d'ouvrir davantage d'intersections au port de Cai Mep - Thi Vai pour exploiter de nouveaux espaces de développement. - VNA/VI