Le PM demande aux entreprises publiques de réaliser cinq activités pionnières

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce samedi 15 juin une conférence du Premier ministre avec les entreprises publiques ayant pour thème "Les entreprises publiques participent à la promotion de la croissance et à la stabilité de la macroéconomie, tout en assurant les grands équilibres de l'économie". Plus de 150 groupes économiques, entreprises et banques commerciales publiques ont participé à cet événement.

Prenant la parole, le chef du gouvernement a transmis les salutations et le souhait de bonne santé du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong aux délégués participant à la conférence. Il a souhaité que les entreprises publiques connaissent davantage de succès et remplissent leurs tâches confiées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que 2024 était une année d'accélération, extrêmement importante, pour la mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021 - 2025. D'ici la fin de l'année, il est prévu que la situation continuera d’évoluer rapidement et de manière compliquée, posant davantage de difficultés et de défis.

Il a souligné qu'il était nécessaire de toujours définir clairement le rôle dirigeant de l'économie d'État et des entreprises publiques en tant que force essentielle pour le développement socio-économique, promouvant la stabilité macroéconomique et assurant les équilibres majeurs.

Il faut continuer à mettre en œuvre efficacement les projets de restructuration, les stratégies de développement, les plans de production, d'affaires, d'investissement et de développement des entreprises déjà approuvés ; accélérer les progrès et améliorer la qualité et l’efficacité des projets d’investissement des entreprises publiques ; accorder la priorité à la formation et au développement d'entreprises ethniques et à grande échelle afin de promouvoir le rôle de pionnier dans un certain nombre d'industries et de domaines importants dotés d'avantages compétitifs et capables de diriger le processus d'industrialisation et de modernisation du pays.

Pham Minh Chinh a demandé aux entreprises publiques de réaliser cinq activités pionnières : être pionnier dans l'innovation, l'application et la maîtrise des sciences et technologies à l'ère industrielle 4.0 ; être pionnier en matière d’intégration internationale et d’investissement efficace à l’étranger ; être pionnier dans l'exploitation efficace des ressources du pays, associé à la prévention et à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; être pionnier dans la recherche, la proposition et la mise en œuvre de mécanismes et de politiques révolutionnaires pour développer le pays ; être pionnier dans la formation de ressources humaines de haute qualité et dans l’administration intelligente du développement des entreprises.

Le Premier ministre a confié des tâches spécifiques aux entreprises publiques dans chaque industrie et domaine telles que l’électricité, le pétrole, les aliments, les services publics.... Il a déclaré que le gouvernement et le Premier ministre écoutaient toujours les recommandations des entreprises, y compris les entreprises publiques. Il a exprimé sa conviction les entreprises publiques continueraient de promouvoir les résultats obtenus, surmonter les difficultés et défis, s'efforcer de mener à bien leurs objectifs et leurs tâches de 2024.

En 2023, les recettes totales des entreprises publiques se sont chiffrées à plus de 1,652 millions de milliards de dongs, soit 104 % du plan fixé. Rien que les 19 groupes et compagnies générales du Comité de gestion du capital d'État dans les entreprises et du Groupe Viettel, ils ont réalisé les recettes totales de plus de 1,3 million de milliards de dongs.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, les recettes totales des 19 groupes et compagnies générales devraient atteindre plus de 823 000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 112% sur un an. - VNA/VI