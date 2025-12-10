Le PM appelle à réaliser un double objectif : lutter contre la pêche INN et développer une filière durable

Dans la soirée du 9 décembre, s’exprimant lors de la 25ᵉ réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités concernés de réaliser l’objectif double consistant à lutter contre la pêche INN et à développer une pêche durable, afin de préserver le prestige, les intérêts nationaux et ceux de la population.



La réunion s’est tenue au siège du gouvernement et a réuni en ligne 21 provinces et villes côtières.



Sous la direction du vice-Premier ministre Tran Hong Ha, le Comité a examiné la situation de la lutte contre la pêche INN, notamment les recommandations de la Commission européenne (CE), l’élaboration du rapport destiné à la CE, ainsi que la coopération halieutique du Vietnam avec d’autres pays de la région.



Selon le Comité, ces derniers jours, les ministères et organismes compétents ont poursuivi les inspections intersectorielles dans les localités, et ont achevé la numérisation de l’ensemble des bases de données relatives à la gestion des navires de pêche, avec un système interconnecté répondant aux critères de « précision, exhaustivité, propreté et actualisation ».



S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’une « détermination élevée, d’efforts importants et d’actions résolues », tout en poursuivant l’objectif double de mettre fin aux violations liées à la pêche INN et de restructurer la pêche pour un développement durable.



Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de revoir l’ensemble des points signalés par la CE, avec des données exactes et complètes. Sur cette base, il convient d’échanger directement avec la Commission européenne de manière sincère et sérieuse afin d’harmoniser les informations et les données entre les deux parties, et d’obtenir ainsi une évaluation globale, exhaustive et précise de la situation de la lutte contre la pêche INN au Vietnam.



Soulignant que la lutte contre la pêche INN est une tâche importante en ce moment, le Premier ministre a appelé les pêcheurs à participer activement pour protéger leurs propres intérêts.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Les Comités populaires des villes et provinces côtières doivent maîtriser la situation, diriger avec rigueur et efficacité la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN, et veiller à ce qu’aucune violation ne compromette les efforts visant à lever le « carton jaune » de la CE.



Les associations et les entreprises doivent continuer à ne pas acheter, transformer ou exporter de produits issus de la pêche INN, et coopérer étroitement avec les autorités pour traiter strictement les organisations et individus contrevenants.



Les organes de presse doivent poursuivre les campagnes d’information, refléter les efforts des localités et les résultats obtenus dans la lutte contre la pêche INN, et dénoncer les comportements violant délibérément la loi et portant atteinte à la réputation du Vietnam et au développement durable du secteur de la pêche.-VNA/VI