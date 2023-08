Le PM appelle à promouvoir la beauté de la culture, de la tradition et des aspirations vietnamiens

Le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens accordent une priorité particulière aux politiques, directives et ressources pour le développement de la culture, de la littérature, des arts et d'autres domaines culturels.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués et artistes à la conférence. Photo: VNA



C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d'une conférence visant à honorer 78 personnalités ayant apporté des contributions importantes au développement de la culture nationale en 2023, tenue le 28 août à Hanoi et ce, à l'occasion du 78e Journée traditionnelle du secteur culturel.

L'événement visait à passer en revue le mouvement d'émulation et la mise en œuvre de six tâches et quatre mesures pour construire et développer la culture et le peuple vietnamiens dans la nouvelle période, conformément aux conclusions du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, lors de la Conférence culturelle nationale de 2021.



Les délégués ont également écouté la lettre de félicitations du leader du Parti Nguyen Phu Trong au secteur lors de l'événement.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les ministères et les secteurs concernés à mettre en œuvre efficacement les politiques existantes, en particulier les recommandations du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, formulées lors de la Conférence nationale sur la culture.

Le chef du gouvernement a déclaré que le Parti et l'État considèrent la culture comme le fondement spirituel de la société, à la fois un objectif et un moteur du développement socio-économique. Le développement culturel vise le perfectionnement de la personnalité humaine et le développement humain vise le développement culturel.



Le Premier ministre a souligné que la culture contribue à protéger fermement le fondement idéologique du Parti, à combattre résolument le mal, à éliminer le mal par la beauté et à repousser le négatif par le positif. Elle inspire, encourage et diffuse les nobles valeurs de la nation et du peuple dans la société.

Il a appelé au déploiement des efforts communs avec une grande détermination pour promouvoir les bonnes valeurs de la nation, absorber la quintessence culturelle de l'humanité et créer une force motrice pour le développement socio-économique, ainsi qu'à la protection de la défense et de la sécurité nationales.

Il a également souligné l'importance de perfectionner le programme cible national pour le développement culturel et l'éducation du citoyen vietnamien pour la période 2026-2030, avec une vision jusqu'en 2045.



Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des ministères et secteurs ont remis des distinctions nobles et des satisfecit du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à 5 collectifs et 73 personnes exemplaires pour honorer leurs contributions au développement de la culture, du sport et du tourisme du Vietnam.