Le PM à la cérémonie d’inauguration d’une plaque commémorative du Président Hô Chi Minh à Rio de Janeiro

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a cérémonie d’inauguration d’une plaque commémorative du Président Hô Chi Minh à Rio de Janeiro. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 17 novembre (heure locale) à la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative du Président Hô Chi Minh dans le quartier de Santa Teresa, ville de Rio de Janeiro où le leader éminent du Vietnam travaillait lorsqu'il s'est arrêté lors de sa quête pour trouver la voie du salut national en 1912.

Exprimant leur admiration pour la vie et la grande carrière du Président Hô Chi Minh, le secrétaire général du Parti communiste brésilien Pedro De Oliverira et la ministre brésilienne de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, présidente du Parti communiste brésilien Luciana Santos, ont estimé tous que la pose de la plaque commémorative était un symbole particulier des liens entre les deux pays et les deux peuples du Vietnam et du Brésil, un symbole de solidarité internationale, de désir de paix.

S'exprimant lors de l'événement, Pham Minh Chinh a précisé que le Président Hô Chi Minh avait ouvert la voie à la révolution vietnamienne, fondé le Parti communiste du Vietnam et donné naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.

Au cours de sa quête pour trouver la voie du salut national, il s'est arrêté au Brésil, ce contribuant à poser le fondement pour les bonnes relations d’amitié entre le Vietnam et d'autres pays en général et le partenariat global Vietnam-Brésil d’aujourd’hui, en particulier.

Cet événement vise non seulement à honorer le Président Ho Chi Minh mais encore à rendre hommage à sa contribution à l'amitié entre les deux pays et les deux peuples. C’est une marque de bonnes relations entre les deux pays, a-t-il affirmé.

Avec les facteurs de cohésion existants, la ville de Rio de Janeiro en particulier et d'autres localités brésiliennes en général coopéreront de plus en plus étroitement avec les localités vietnamiennes, contribuant ainsi à consolider la coopération multiforme, à renforcer les échanges entre les peuples et échanges culturels entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses sincères remerciements aux autorités de l'État et de la ville de Rio de Janeiro, aux ministères des Affaires étrangères des deux pays et à d'autres agences et organisations et les gens qui ont soutenu, coopéré et aidé à mettre en œuvre cet ouvrage très significative. - VNA/VI