Le patrimoine : sous le signe de l’innovation et de l’émotion

Les musées, ces gardiens du passé, ne se contentent plus de présenter des objets. Ils se transforment en espaces vivants où l’histoire, l’art et la culture sont vécus et ressentis. En misant sur l’émotion et l’immersion, ils tissent des liens plus forts avec le public.

Un lieu culturel devenu produit touristique

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme souligne une dynamique de renouvellement au sein des musées publics et privés. Grâce à l’enrichissement de leurs collections, à l’intégration de technologies de pointe et à une diversification de leurs offres, ces établissements se métamorphosent en lieux culturels incontournables et en attraits touristiques majeurs.

Le Musée des vestiges de la guerre, situé dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, illustre bien cette tendance. Affilié au service de la culture et des sports de la ville, il accueille en moyenne plus d’un million de visiteurs par an, devenant un lieu de visite emblématique pour les habitants comme pour les touristes.

D’après la direction du musée, celui-ci figure parmi les sites les plus captivants dans le cadre du programme "Hô Chi Minh-Ville - 100 expériences inoubliables" et a été classé parmi les musées les plus fascinants d’Asie par TripAdvisor. Il est également membre du Réseau international des musées pour la paix et du Conseil international des musées.

Avec ses expositions thématiques puissantes, le Musée des vestiges de la guerre transmet un message fort: celui de la paix et de la condamnation des guerres d’invasion. Ses expositions, aux titres évocateurs, bouleversent les visiteurs par la force de leurs témoignages et l’émotion qu’elles suscitent. Les mises en scène soignées et les objets exposés marquent les esprits et invitent à une profonde réflexion.

Parmi les principales thématiques figurent: "Les faits historiques", "Souvenirs", "Vietnam: guerre et paix", "L’agent orange dans la guerre", "Les crimes de guerre d’invasion et le soutien mondial à la résistance vietnamienne", ainsi que "Les conditions de détention pendant la guerre d’invasion au Vietnam". Le musée dispose également de plusieurs espaces d’exposition en plein air.

Les visiteurs internationaux au Musée des vestiges de guerre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

À Vung Tàu, le Musée provincial de Bà Ria-Vung Tàu est également une destination culturelle appréciée, notamment en raison de sa position stratégique près du site historique national de Bạch Dinh. Le musée abrite une collection exceptionnelle de plus de 28.000 pièces témoignant de l’histoire, de la culture et de l’art du pays.

Ses collections s’articulent autour de thématiques majeures : "Le pays et ses habitants", "Bà Rịa-Vũng Tàu à l’époque préhistorique", ou encore "Les périodes de développement et de résistance (1859-1975)". Les dioramas, les modèles 3D et les projections immersives transportent les visiteurs au cœur de l’histoire.

Mme Trân Thi Thu Hiên, vice-directrice du service provincial du tourisme, souligne que ces sites culturels, intégrés dans les circuits touristiques, jouent un rôle clé dans l’attractivité de la région, contribuant à accueillir plus de 15 millions de visiteurs par an.

Accroître l’attractivité grâce à la transformation numérique

Les technologies numériques transforment les musées en espaces interactifs où les visiteurs peuvent manipuler des objets virtuels, explorer des archives numérisées et vivre des expériences immersives.

Selon M. Nguyên Long Hung, expert de l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, la numérisation des musées est une tendance incontournable à l’échelle mondiale. Cela permet aux institutions de surmonter les contraintes géographiques en offrant des visites virtuelles accessibles à tous.

Le Musée des vestiges de la guerre, par exemple, a intégré des technologies telles que les QR codes pour fournir des informations détaillées, des écrans tactiles interactifs, et des visites virtuelles en 3D. Installée dans un conteneur, une reconstitution immersive transporte les visiteurs au cœur des grandes prisons du Sud Vietnam, grâce à des effets sonores et lumineux qui créent une atmosphère oppressante et réaliste.

De son côté, le Musée Hô Chi Minh - Branche de Hô Chi Minh-Ville, déploie des projets de numérisation avancés grâce à des scanners 3D et des techniques de photogrammétrie. Grâce à ces technologies, les visiteurs peuvent plonger au cœur de reconstitutions virtuelles ultra-réalistes d’objets et d’espaces, comme s’ils y étaient réellement.

En alliant tradition et innovation, les musées vietnamiens se réinventent en espaces dynamiques, où le passé se mêle au présent pour offrir des expériences immersives et mémorables. – CPV/VNA/VI