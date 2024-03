Le mouvement non-gouvernemental de l’UNESCO et la culture d’entreprise pour un future durable

La Fédération vietnamienne des associations de l’UNESCO (VFUA), en collaboration avec l’Association japonaise de conseil en valeur (SJVE), a organisé le 26 mars à Chiba, au Japon, une conférence internationale intitulée « Mouvement non-gouvernemental de l'UNESCO et la culture d’entreprise pour un future durable » afin de présenter la culture d'entreprise vietnamienne auprès des pays de la région. Le vice-président permanent de la VFUA et vice-président de l'Union UNESCO Asie-Pacifique, Tran Van Manh à la conférence. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président permanent de la VFUA et vice-président de l'Union UNESCO Asie-Pacifique, Tran Van Manh, a souligné que la conférence présentait un panorama de la culture d'entreprise d'un certain nombre de pays développés et la situation actuelle au Vietnam avant d’aborder des mesures visant à promouvoir la force interne des organisations et entreprises vietnamiennes.