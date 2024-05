Le ministre des AE Bui Thanh Son visite l'Espace Hô Chi Minh à Montreuil

Le ministre des AE Bui Thanh Son, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et des dirigeants de la ville de Montreuil offrent des fleurs au buste du Président Hô Chi Minh dans le parc Montreau. Photo: VNA



Dans le cadre de sa visite de travail en France, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son est allé offrir des fleurs au buste de l'Oncle Hô, dans le parc Montreau et visitent l'Espace Hô Chi Minh du Musée de l'Histoire vivante de la ville de Montreuil.

Le ministre Bui Thanh Son a exprimé sa joie de rencontrer le maire et des amis de la ville de Montreuil, notamment à l'approche du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

Selon lui, la coopération décentralisée est une caractéristique spécifique des relations bilatérales. Il a hautement apprécié les résultats positifs de la coopération multiforme entre la ville de Montreuil et le Vietnam en général et en particulier avec la province de Hai Duong. "Le Vietnam considère toujours la France comme l'un de ses partenaires les plus importants et est prêt à approfondir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays", a-t-il affirmé.

De son côté, le maire de Montreuil, Patrice Bessac a déclaré que la présence du ministre vietnamien des Affaires étrangères à l'occasion du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh contribuait à honorer les relations étroites entre la ville de Montreuil et le Vietnam.

A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a également visité l'espace d'exposition des publications sur Diên Biên Phu de l'historien français Alain Ruscio, expert en histoire vietnamienne, et a admiré le portrait du Président Hô Chi Minh, une œuvre de l'artiste d'origine roumaine Georg Esco. -VNA/VI