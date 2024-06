Le marché touristique devrait générer 135 milliards de dollars d’ici 2033

Le Vietnam, réputé pour ses paysages pittoresques et sa diversité d’activités touristiques, continue de séduire les voyageurs du monde entier. Selon la dernière étude de Future Market Insights, le marché touristique vietnamien est en plein essor et devrait générer près de 135 milliards de dollars de revenus d’ici neuf ans.

Ce succès est attribuable aux nombreux sites naturels et culturels que propose le Vietnam, notamment ses parcs nationaux, son riche patrimoine et ses plages idylliques, qui constituent des attractions majeures pour les touristes.

Le Vietnam se distingue par sa diversité culturelle et ses ressources naturelles exceptionnelles. Une étude du programme national pour le tourisme durable de la Suisse (SSTP) a identifié trois principales raisons pour lesquelles les touristes choisissent le Vietnam: la diversité culturelle et le patrimoine (87,5%), la nature et ses merveilles (62,5%), ainsi que la cuisine locale (58,3%). Ces caractéristiques uniques confèrent au Vietnam un avantage compétitif dans le secteur touristique.

Selon le site américain The Travel, le Vietnam est depuis plusieurs années l’une des destinations les plus abordables et sécurisées pour les voyageurs, une tendance qui devrait perdurer. Le pays est particulièrement apprécié des touristes américains pour son accueil chaleureux.

Les récentes données d’Asian News Network témoignent d’une augmentation significative du nombre de touristes internationaux au Vietnam. Au cours des cinq premiers mois de cette année, le pays a accueilli plus de 7,5 millions de visiteurs, soit une hausse d’environ 65% par rapport à la même période de l’année précédente et de 4% par rapport à la période pré-pandémique de 2019. La majorité de ces touristes proviennent d’Asie (5,9 millions), avec une forte présence des visiteurs chinois.

Le Vietnam poursuit ses efforts d’innovation pour attirer davantage de touristes. CNN a récemment annoncé que le pays restaurerait deux locomotives à vapeur datant des années 1960 afin de desservir la ligne Dà Nang - Huê d’ici la fin de cette année ou le début de l’année prochaine. Cette initiative vise à diversifier les offres touristiques. De plus, selon Travel and Tour World, de plus en plus de touristes se tournent vers le voyage en train en raison de l’augmentation des prix des billets d’avion, offrant ainsi une nouvelle manière de découvrir les paysages vietnamiens.

L’économie vietnamienne s’est transformée, passant d’une économie agricole à une économie de services, avec le tourisme jouant un rôle de plus en plus crucial. Grâce à ses richesses naturelles, culturelles et à ses efforts constants pour améliorer et diversifier ses offres, le Vietnam se positionne comme une destination de choix pour les voyageurs du monde entier, promettant une croissance significative et un impact économique majeur d’ici 2033. – VOV/VNA/VI