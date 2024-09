Le leader travaille avec le Département général du renseignement de la défense

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm avec les responsables du ministère de la Défense et du Département général II. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, a visité et travaillé dimanche 29 septembre avec le Département général du renseignement de la défense du ministère de la Défense.



Le renseignement de la défense est une force clé avec un rôle très important dans la collecte d’informations, l’évaluation et la prévision des situations, et le conseil aux dirigeants du Parti, de l’État, de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense et de diverses agences et localités dans la formulation de stratégies et de politiques, la gestion proactive des situations et la garantie qu’il n’y ait pas de surprises ou de passivité en termes de stratégies.



Le chef du Parti et de l’État a reconnu et hautement loué les réalisations importantes et la tradition glorieuse de la force de renseignement révolutionnaire, tout en lui assignant des tâches élevées dans la nouvelle situation.



Il a noté que les situations mondiale et régionale continueront de connaître des changements complexes et imprévisibles, impactant directement et rapidement le Vietnam avec des effets à la fois positifs et négatifs.



Cela impose une responsabilité de plus en plus lourde aux forces de renseignement de la défense, qui doivent redoubler d’efforts et de détermination pour accomplir leurs tâches afin de contribuer aux efforts collectifs du Parti, du peuple et des forces armées pour accomplir avec succès les deux tâches stratégiques de construction et de défense du Vietnam socialiste dans le nouveau contexte, a-t-il souligné.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé à la force de renseignement révolutionnaire de s’affirmer comme la force absolument loyale et hautement fiable du Parti, de l’État, de l’armée et du peuple, et de continuer à remplir leur rôle d’organe de renseignement stratégique du Parti et de l’État, ainsi que d’agence de renseignement militaire de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense.



Elles doivent s’efforcer d’améliorer davantage la qualité de leurs opérations et servir efficacement et avec diligence la direction du Parti, de l’État, de l’armée et de diverses agences et localités dans l’évaluation et la compréhension de la situation, la formulation de stratégies et de politiques et la gestion de divers scénarios, a-t-il indiqué.



Le secteur du renseignement de défense doit toujours donner la priorité au développement d’un contingent de personnel doté d’une forte volonté politique, d’une perspicacité aiguisée et d’une pensée professionnelle, ainsi que de qualifications et d’une expertise proportionnelles à leurs rôles et responsabilités, considérant cela comme la base de la construction d’une force de renseignement révolutionnaire, a-t-il ajouté. – VNA/VI