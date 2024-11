Le leader du PCV participe à la Grande Fête de la solidarité nationale à Hanoi

Le secrétaire général du Parti To Lam a rejoint les habitants du quartier de Quan Thanh, arrondissement de Ba Dinh à Hanoi, lors de la Grande Fête de la solidarité nationale le 12 novembre.

L'événement, organisé pour célébrer le 94e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930-2024), a également vu la présence de Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et président de la Commission d'inspection du Comité central du Parti, Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent et To Thi Bich Chau, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Prenant la parole lors de l'événement, To Lam a apprécié les réalisations et les efforts du Comité du Parti, des autorités, de l'armée et de la population de Hanoi en général, et de l’arondissement de Ba Dinh et du quartier de Quan Thanh en particulier, au cours de ces dernières années.

Il a souligné que la force du grand bloc d'unité nationale est toujours l'une des ressources les plus importantes et les plus puissantes pour l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis, mener à bien la cause du développement et de l'innovation nationaux, ainsi que pour construire une capitale pacifique, civilisée et moderne avec une culture de longue date.

Le dirigeant a déclaré que le Vietnam a réuni toutes les conditions nécessaires et se trouve face à une opportunité historique d'entrer dans une nouvelle ère de développement, celle de l'essor de la nation.

Pour atteindre cet objectif, il a exhorté les comités du Parti à tous les niveaux et les autorités de Hanoi à mieux comprendre le point de vue de « prendre le peuple comme centre et sujet de toutes les politiques et stratégies », « prendre son bonheur et sa prospérité comme objectif à atteindre », améliorer sa vie matérielle et spirituelle, et à veiller à ce que la population bénéficie de l'innovation et du progrès.

A cette occasion, le leader du Parti a offert des cadeaux à 17 cadres du Parti ayant au moins 70 ans d'appartenance au Parti de Quan Thanh. D'autres dirigeants participants ont offert des cadeaux à des personnes et familles éminentes du quartier. - VNA/VI