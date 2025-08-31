Le leader du Parti To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh à la maison historique du 48 Hàng Ngang à Hanoï

Photo: VNA

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 – 2025) et du 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 – 2025), le secrétaire général du Parti To Lam est allé offrir le matin du 31 août, de l’encens en mémoire du Président Ho Chi Minh au site historique de la maison n°48, rue Hang Ngang (quartier de Hoan Kiem, Hanoï).

Le secrétaire général To Lam et sa suite ont solennellement offert de l’encens pour commémorer les immenses mérites du Président Ho Chi Minh – dirigeant de génie du Parti et du peuple vietnamien, grand maître de la révolution vietnamienne, Héros de l’indépendance nationale et éminent homme de culture. Toute sa vie, il s’est consacré à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Après la cérémonie, le secrétaire général To Lam et les membres de la délégation ont visité le site historique, maison No 48, rue Hang Ngang, où ils ont écouté les présentations sur ce lieu de mémoire, les précieux objets liés au Président Ho Chi Minh qui y sont conservés, ainsi que les récits sur la Déclaration d’indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam.

Photo : VNA

Sur place, le secrétaire général To Lam a inscrit dans le livre d’or ses émotions profondes en revenant visiter cette maison historique du 48, rue Hang Ngang à Hanoï, où le Président bien-aimé Ho Chi Minh avait rédigé le projet de la Déclaration d’indépendance – acte fondateur de la République démocratique du Vietnam.

Située à un emplacement privilégié, la maison possède deux façades : l’une donnant sur la rue Hàng Ngang, autrefois artère de la soie la plus animée de la capitale, l’autre ouverte sur la rue Hàng Cân, toujours grouillante de passants. Son architecture illustre le style traditionnel des "maisons-tubes" de Hanoï, longues et étroites, conçues à la fois pour le commerce et pour la vie familiale.

Avant la Révolution d’Août 1945, l’édifice abritait la prospère maison de soieries du couple d’entrepreneurs Trinh Van Bô et Hoàng Thi Minh Hô, représentants de la bourgeoisie nationale rapidement acquis aux idéaux révolutionnaires. Leur réussite commerciale allait de pair avec une réputation de générosité et un profond patriotisme. Lorsque la lutte pour l’indépendance l’exigea, ils n’hésitèrent pas à mettre à disposition l’intégralité de leur demeure afin qu’elle devienne le quartier général du Comité central et la résidence de Hô Chi Minh. Ce choix, pris à un moment où le destin du pays semblait suspendu à un fil, transforma une boutique florissante en un lieu historique majeur, intimement lié à la naissance de la République démocratique du Vietnam.

En août 1945, la situation politique évolua à la vitesse d’un tourbillon. Après l’annonce de la capitulation du Japon face aux Alliés, un vide de pouvoir s’ouvrit en Indochine, offrant au peuple vietnamien une "occasion unique en mille ans" de se soulever pour reprendre le destin de la nation. Dans tout le pays, la Révolution d’Août embrasait les rues : des foules compactes défilaient, et les drapeaux rouges étoilés illuminaient les quartiers populaires.

À Hanoï, le Comité central du Parti devait trouver d’urgence un lieu de travail à la fois sûr, discret et central, permettant d’assurer la liaison, de diriger les opérations et d’accueillir les principaux dirigeants pour préparer les décisions cruciales. La maison du 48, rue Hàng Ngang, demeure de confiance de la famille bourgeoise patriote Trinh Van Bô et Hoàng Thi Minh Hô, fut choisie.

Du 25 août au début de septembre 1945, Hô Chi Minh y vécut et y travailla. Dans la chambre du deuxième étage, il réunit avec le Bureau permanent du Comité central des discussions capitales pour l’avenir de la jeune nation : formation du gouvernement provisoire, organisation de la cérémonie de l’Indépendance, définition des grandes orientations diplomatiques et politiques dans un contexte où le pouvoir venait tout juste de basculer. Chaque réunion, chaque document rédigé entre ces murs portait l’urgence brûlante d’un peuple qui s’élançait vers l’ère de l’indépendance et de la liberté.

Dans un modeste recoin du deuxième étage de la maison du 48, rue Hàng Ngang, Hô Chi Minh s’assit en silence pour tracer les lignes immortelles de la Déclaration d’Indépendance. Sur une table en bois sombre, près d’une étroite fenêtre laissant filtrer la lumière, chaque mot posé avec soin condensait l’intelligence, le courage et l’ardent désir de liberté d’un peuple après des décennies de luttes.

Lorsque le manuscrit fut achevé et soumis au Bureau permanent du Comité central, le Président déclara : "C’est l’instant le plus heureux de ma vie. J’ai beaucoup écrit, mais rédiger la Déclaration d’Indépendance fut le moment où j’ai éprouvé la plus grande joie…". Ce sentiment ne traduisait pas seulement l’émotion d’un homme, il incarnait aussi l’allégresse de millions de Vietnamiens entrant dans une ère nouvelle de leur histoire.

Née dans cette chambre humble, la Déclaration affirma solennellement au monde entier le droit du Vietnam à l’indépendance et à la liberté : "Le peuple vietnamien a le droit de jouir de la liberté et de l’indépendance, et, de fait, il est devenu libre et indépendant". - VNA/VI