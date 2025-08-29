Maison commémorative au 48, rue Hàng Ngang : lieu de naissance de la Déclaration d'indépendance

29/08/2025

Depuis 80 ans, la maison située au 48, rue Hàng Ngang, dans le quartier Hoàn Kiêm, est une adresse symbolique au cœur de Hanoï. C'est en effet ici que le président Hô Chi Minh a rédigé la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam) le 2 septembre 1945.

La façade de la maison au 48, rue Hang Ngang où le président Hô Chi Minh rédigea la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam

Dans les années 1940, la maison, avec ses deux entrées donnant respectivement sur le 48, rue Hàng Ngang et le 35, rue Hàng Cân, abritait le magasin de soie Phúc Lôi. C'était l'un des plus grands de Hanoï, appartenant aux commerçants Trinh Van Bo et Hoang Thi Minh Ho. Ce lieu se distinguait non seulement par son emplacement idéal, mais aussi parce qu'il servait de base révolutionnaire fiable avant même la Révolution.



En août 1945, la famille de M. Trinh Van Bo a fait don de la maison au Comité central du Parti. Celle-ci devait servir de lieu de résidence et de travail au président Hô Chi Minh après son retour à Hanoï depuis la base de résistance du Viêt Bac. Du 25 août au début de septembre 1945, le président Hô Chi Minh y a travaillé en étroite collaboration avec le Comité permanent du Comité central du Parti. C'est là que furent prises de nombreuses décisions importantes concernant la politique intérieure et extérieure, la composition et la mise en place d'un gouvernement provisoire, ou encore l'organisation de la Fête de l'Indépendance. C’est au 1er étage que l’on expose des objets, photos et dessins d’archives

C'est dans la petite pièce du deuxième étage que le président Hô Chi Minh a rédigé la Déclaration d'Indépendance. Ce document, qui a donné naissance à la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945, a marqué un tournant historique pour la nation.



Ces 80 dernières années, ce lieu historique est resté presque intact. Le rez-de-chaussée sert aujourd'hui d'espace d'exposition, reconstituant l'atmosphère historique de la Révolution d'Août. On peut y voir des portraits de dirigeants révolutionnaires ainsi que des objets personnels du président Hô Chi Minh.

C’est dans cette pièce que le président Ho Chi Minh rédigea la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam

Le salon de la maison

L'arrière-cour de la maison abrite un puits utilisé pour la vie quotidienne à l'époque.

Le deuxième étage, lieu de la rédaction de la Déclaration d'Indépendance, est divisé en deux pièces qui communiquent par un petit couloir. La pièce arrière servait de bureau et de salle à manger ; on y trouve encore la machine à écrire qu'utilisait le président Hô Chi Minh pour rédiger ses documents. La pièce principale, où il a écrit la Déclaration, est meublée d'un bureau, d'un classeur et d'un lit de camp.

Un jeune se renseigne sur l’histoire de l’habitation



Soulignant la valeur de ce lieu historique, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, a déclaré qu'il n'est pas seulement l'endroit où le président Hô Chi Minh a écrit la Déclaration d'indépendance, mais aussi un symbole du patriotisme, de l'esprit d'autonomie et de l'aspiration à la liberté de tout le peuple vietnamien./.

Texte: Ngân Ha Photos: Công Dat/VI Traduction: Diêu Vân