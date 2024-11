Le leader du Parti souligne les résultats du 8e Plénum et les travaux à venir

Le secrétaire général du Comité central du Parti Tô Lâm s’exprime en clôture du 8e Plénum du 13e Comité central du Parti, à Hanoi, le 25 novembre. Photo : VNA

Le 8e Plénum du 13e Comité central du Parti s’est terminé lundi 25 novembre à Hanoi par un discours de clôture du secrétaire général Tô Lâm qui a souligné les résultats accomplis et a appelé à la plus haute volonté politique pour accomplir les travaux importants dans les temps à venir.



Le Comité central du Parti s’est exprimé à l’unanimité sur la perception et la volonté de faire le bilan de la résolution n°18-NQ/TW du 12e Comité central du Parti du 25 octobre 2017 sur certaines questions relatives à la poursuite, à la restructuration et à la rationalisation de l’appareil du système politique pour le rendre plus efficace et efficient, a indiqué le leader du Parti.



Il s’agit d’une mission politique particulièrement importante, d’une révolution dans la rationalisation et la restructuration de l’appareil du système politique qui demandent une haute unité de conscience et d’action dans l’ensemble du Parti et du système politique, a-t-il souligné, demandant notamment aux cadres dirigeants et aux chefs hiérarchiques de faire preuve d’exemplarité et de proactivité.



Selon le secrétaire général Tô Lâm, le Comité central du Parti a également émis certaines suggestions et orientations aux comités et organisations du Parti, les agences et unités pour qu’ils étudient et formulent des propositions sur la rationnalisation de l’appareil du système politique.



Le processus de mise en œuvre doit adhérer étroitement aux principes du Parti, à sa plateforme, à ses statuts, à la Constitution, à la législation et aux réalités, garantissant le fonctionnement harmonieux et efficace du mécanisme global "le Parti dirige, l’État gère, le peuple est maître", a-t-il recommandé.



Il faut éliminer résolument les organisations intermédiaires, associer la réforme de la structure organisationnelle à l’appréhension et la mise en œuvre efficace des options sur la rénovation dans les méthodes de direction du Parti, à la décentralisation et à la hiérarchisation des pouvoirs au profit deslocalités, à la lutte contre le gaspillage, à la transformation numérique nationale et à la socialisation des services publics, a-t-il poursuivi.



Parallèlement, il faut renforcer la réforme des procédures administratives, en garantissant les conditions les plus favorables pour les citoyens et les entreprises, contribuant ainsi à améliorer la vie de la population, a indiqué le secrétaire général Tô Lâm.



La réorganisation de l’appareil et la restructuration du personnel doivent être associées à la bonne mise en œuvre simultanée des deux tâches importantes, à savoir l’accélération de la mise en œuvre des tâches socio-économiques de 2024, 2025 et pendant le mandat du 13e Congrès national du Parti, la préparation des conditions nécessaires à l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux et du 14e Congrès national du Parti, a-t-il indiqué.



Le Comité central a chargé le Politburo de diriger notamment les Comités chargés des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques ; le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh ; les organes sous l’autorité central à mener à bien la réorganisation et la rationnalisation de l’appareil et de l’effectif des organes, unités et organisations relevant de leurs compétences respectives.



Le secrétaire général Tô Lâm a fait savoir que le Comité central du Parti était pleinement d’accord avec la politique de redémarrage du programme d’électricité nucléaire au Vietnam et la poursuite de l’étude du projet de centrale nucléaire à Ninh Thuân pour développer l’infrastructure énergétique nationale, répondant aux exigences de développement du pays.



Le Comité central a également agréé la proposition du Politburo de présenter le personnel pour compléter les postes de direction de certains organes de l’État, a convenu de libérer deux camarades de leur charge de membre du 13e Comité central du Parti et d’expulser du Parti trois anciens membres Comité central du Parti pour des infractions commises. – VNA/VI