Le leader du Parti part pour les visites en Mongolie, en Irlande, en France et participer au 19e Sommet de la Francophonie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté lundi matin 30 septembre Hanoï pour des visites d’État en Mongolie et en Irlande, participer au 19e Sommet de la Francophonie et effectuer une visite officielle en France du 30 septembre au 7 octobre.



Le dirigeant vietnamien effectue ces visites respectivement à l’invitation du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, du président irlandais Michael D. Higgins et du président français Emmanuel Macron.



Les visites d'État en Mongolie et en Irlande, la participation au Sommet de la Francophonie et la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président To Lam visent à réaffirmer une fois de plus la politique étrangère d'indépendante, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisation, d'intégration internationale proactive, active, intégral et profond, tout en démontrant le grand respect du Parti et de l'État du Vietnam pour l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie, l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Irlande, le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France et la volonté de renforcer et d'approfondir les cadres de coopération adaptés à la nouvelle situation et aux intérêts des pays. - VNA/VI