Le leader du Parti exhorte à développer plus vite et plus durablement l’économie du Tây Nguyên

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a demandé, lors d’une conférence nationale organisée en format hybride vendredi 14 octobre, de développer de manière plus rapide et plus durable l’économie du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre).

La conférence est co-présidée par le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong.

Elle visait à appréhender et à déployer la résolution n°23-NQ/TW du 6 octobre 2022 du Bureau politique du 13e mandat sur les orientations du développement socio-économique, du maintien de la défense et de la sécurité du Tây Nguyên d’ici 2030, avec avec une vision jusqu’en 2045.



Le chef du Parti a demandé d’appréhender de manière complète, correcte et profonde la signification, les objectifs, les exigences et les contenus de cette résolution ; de bien saisir et régler les relations entre le développement régional et national – le pays pour la région et la région pour le pays.

Le Tây Nguyên comprend cinq provinces : Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum et Lâm Dông. Cette région joue un rôle stratégique crucial sur le plan de l’économie, de la société, de l’environnement écologique, de la sécurité, de la défense nationale et des affaires extérieures du pays.



La résolution n°23-NQ/TW s’inscrit dans la continuité de la résolution n°10-NQ/TW du 18 janvier 2002 du Bureau politique du 9e mandat, de la conclusion n°12-KL/TW du 24 octobre 2011 du Bureau politique du 11e mandat.



Cependant, par rapport à ces deux documents qui fixent seulement des objectifs généraux jusqu’en 2020, cette résolution a identifié des objectifs généraux et certains indices spécifiques jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a exhorté à renforcer le soutien de l’administration centrale, l’aide et la coopération des localités pour accélérer la croissance régionale supérieure à la moyenne nationale sur la base de la rénovation progressive de son modèle de croissance liée à la transformation structurelle de l’économie régionale.



Il a également recommandé de construire une culture du Tây Nguyên avancée et imprégnée d’identité nationale, unifiée dans la diversité, de respecter les valeurs culturelles diverses des ethnies, le considérant comme la force motrice et le fondement du développement et de l’intégration internationale.