Le Géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang se prépare à sa réévaluation

L'UNESCO, agence mondiale pour l'éducation, la science et la culture, procédera le mois prochain à sa deuxième réévaluation du Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang, situé dans la province montagneuse de Cao Bang, au nord du pays.



Selon l'agence des Nations Unies, elle évaluera une série de critères, notamment la protection de la valeur géologique, des ressources environnementales, des écosystèmes et de la biodiversité, afin de garantir que le site classé puisse conserver son titre de Géoparc mondial.



Un groupe d'experts du Réseau mondial des géoparcs (GGN) de l'organisation des Nations Unies, dirigé par Guy Martini, conseiller principal et secrétaire général du Conseil exécutif du GGN, a récemment travaillé avec le Comité populaire de la province de Cao Bang pour préparer la deuxième réévaluation, qui aura lieu ce mois-ci.



Lors d'une réunion avec les autorités provinciales, Guy Martini a salué les efforts déployés par la province pour mettre en œuvre les recommandations de l'UNESCO concernant le fonctionnement du parc.



Il a déclaré que ces travaux constituent une base solide pour la réévaluation et le maintien du titre de Géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang.

L'équipe des Nations Unies a recommandé aux autorités provinciales, au conseil d'administration du parc et aux autorités à tous les niveaux et dans les secteurs concernés de veiller à sensibiliser le public au changement climatique et à la prévention des catastrophes naturelles.



Le paysage naturel poétique du site patrimonial Mắt Thần Núi (Œil de Dieu de la montagne) dans le géoparc mondial Non Nước Cao Bằng. — Photo caobangtourism.vn

Lors de la réunion, le département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a également présenté les résultats de la préservation, de la construction et du développement du Géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, ainsi que les résultats de la mise en œuvre des recommandations de l'UNESCO pour le parc après la première réévaluation en 2022.



La province a mis en œuvre efficacement des plans visant à protéger le patrimoine géologique, les ressources environnementales, les écosystèmes, la biodiversité et la culture autochtone du parc. Parallèlement, elle a investi dans la modernisation des installations des itinéraires touristiques expérientiels du géoparc.



Des activités de conseil et de soutien pour le développement d'un tourisme durable sur les sites patrimoniaux et les villages artisanaux traditionnels ont également été menées, avec de nombreuses réalisations. Les experts de l'ONU ont indiqué dans une analyse que le parc est à l'aube d'une nouvelle phase de développement, avec le potentiel d'accueillir un plus grand nombre de touristes dans un avenir proche.



Selon les experts, cela présente de nombreuses opportunités, mais aussi des défis en termes de conservation et de développement durable. Ils ont donc proposé à Cao Bang d'élaborer un plan d'action spécifique pour la période 2026-2030, axé sur le zonage, la révision et l'ajustement des limites du patrimoine de conservation.



Une autre suggestion consiste à étudier un système de collecte des droits d'entrée du géoparc auprès des visiteurs afin de réinvestir dans les infrastructures et de préserver la valeur du site patrimonial.



La province devrait également mener des actions de sensibilisation du public, notamment sur le changement climatique, la prévention des catastrophes géologiques et la préservation des langues autochtones, ont ajouté les experts.



Une enquête de terrain menée par les experts entre le 18 et le 20 mai a permis de proposer des solutions pour améliorer l'efficacité de la prévention et de l'atténuation des catastrophes naturelles et des risques géologiques, contribuant ainsi à la protection et à la promotion globales du site patrimonial.



Les experts ont exprimé l'espoir que Cao Bang devienne un lieu fiable pour les formations et le partage d'expériences avec d'autres localités du pays et de l'étranger, contribuant ainsi à promouvoir la réputation du géoparc de Cao Bang Non Nuoc sur la carte géologique mondiale.



Le vice-président du Comité populaire de Cao Bang, Trinh Truong Huy, a déclaré que l'une des orientations stratégiques de la province pour les prochaines années était de promouvoir l'application des technologies et une transformation numérique globale, en se concentrant sur trois piliers : l'autorité numérique, l'économie numérique et la société numérique, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion, du fonctionnement et du développement durable du géoparc.



Les autorités ont également indiqué que la province souhaitait que la délégation d'experts de l'UNESCO partage des modèles de gestion plus efficaces et des expériences pratiques d'autres localités du Vietnam et de l'étranger, afin que la province puisse les appliquer de manière appropriée en situation réelle.



Situé dans les districts nord et est de la province de Cao Bang, dans la région montagneuse du nord-est, le géoparc couvre une superficie totale de 3 000 km². Les reliefs montagneux couvrent environ 90 % du territoire, avec des altitudes allant de 1 500 à 2 000 m à l'ouest-nord-ouest à 200 m à l'est-sud-est.



Avec un climat tropical de mousson d'altitude et deux saisons sèches et humides distinctes, le géoparc présente une riche biodiversité, avec des forêts étendues, une flore et une faune endémiques, des herbes et des cultures spécialisées.



La région possède un réseau hydrographique complexe qui comprend cinq grands systèmes fluviaux et 47 lacs. - VNA/VI