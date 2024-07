Le flot incessant des personnes rendant hommage au SG Nguyen Phu Trong

Des gens continuent de faire la queue pour rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong, le 26 juillet. Photo : VNA

La cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyen Phu Trong s'est poursuivie dès le bon matin du 26 juillet, simultanément à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong à Hanoï, à la salle Thong Nhat de Hô Chi Minh-Ville et dans son village natal à la commune de Dong Hoi, district de Dong Anh, à Hanoï.



Dans la soirée du 25 juillet, en raison du grand nombre de personnes venues rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong, la cérémonie funéraire à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong a duré jusqu'à 24 heures et à la salle Thong Nhat de Hô Chi Minh-Ville et dans son village natal à la commune de Dong Hoi, district de Dong Anh à 23 heures au lieu de 22 heures comme l’annonce précédent du Comité d'organisation des funérailles afin de créer les conditions les plus favorables pour que le peuple puisse lui rendre hommage.



Selon le programme, le 26 juillet, la cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyen Phu Trong se terminera à 12h30. Dès le petit matin, dans de nombreuses rues menant à la Maison funèbre nationale à Hanoï, des milliers de personnes de différentes localités ont fait la queue. Parmi eux, nombreuses personnes sont même restées éveillées toute la nuit, avec le même souhait de rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong.



Dans le flot de personnes affluant vers la Maison funèbre nationale à Hanoï dans la matinée du 26 juillet, il y a Lo Thi Mang, près de 70 ans, de l'ethnie Muong, de la commune Vo Mieu, district de Thanh Son, province de Phu Tho (Nord). Elle a confié qu'à partir de 5 heures du matin, elle y était présente dans l'espoir de rendre hommage au secrétaire général. Elle a partagé que les habitant de Vo Mieu étaient très reconnaissants envers le secrétaire général Nguyen Phu Trong. Grâce au Parti, à l'État et à ce dirigeant, sa terre natale a une route favorisant le déplacement des habitants locaux, le développement économique et l'amélioration du niveau de vie de la population locale. Ainsi, les habitants locaux l'appellent la route de « l'Oncle Trong », a-t-elle raconté.



Avec des larmes aux yeux et une voix tremblante, elle a dit que les habitants locaux lui seraient toujours reconnaissants.



Parmi les personnes venant rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong, il y a non seulement des camarades vétérans révolutionnaires, des personnes âgées, mais aussi des jeunes qui ont apporté dans leur coeur de nombreuses pensées et sentiments destinés au dirigeant.



Nguyen Thi Hoa, venue de l’arrondissement de Hoang Mai à Hanoï, a partagé que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un communiste exemplaire, dévoué, inébranlable, au service de la Patrie et du peuple. De son vivant, le secrétaire général était très proche des habitants. « Quand le secrétaire général est décédé, nous avons l'impression d'avoir perdu un membre de notre famille », a-t-elle dit.



Dans la matinée du 26 juillet, des milliers de personnes de Ho Chi Minh-Ville et de différentes localités du Sud ont continué à se rassembler à la salle Thong Nhat de Hô Chi Minh-Ville pour dire adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trong.



A la Maison culturelle du village de Lai Da, commune de Dong Hoi, district de Dong Anh, Hanoï, - terre natale du secrétaire général Nguyen Phu Trong, le flot des personnes venues lui rendre hommage se poursuit. –VNA/VI