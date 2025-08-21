Le FLN algérien félicite le Vietnam pour ses progrès à l’occasion de la Fête nationale

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), Mourad Lamoudi, représentant du Front de libération nationale (FLN) d’Algérie, a adressé ses félicitations au peuple vietnamien, tout en saluant les progrès remarquables du pays, les liens historiques Vietnam–Algérie et les perspectives de coopération à venir.



Il a transmis les salutations du secrétaire général du FLN au Parti communiste du Vietnam (PCV) et au peuple vietnamien, soulignant que le FLN attache toujours de l’importance au renforcement de l’amitié traditionnelle avec le PCV.



Revenant sur le développement du Vietnam, il a salué les réalisations exceptionnelles du pays depuis la réunification nationale, accomplies sous la direction du PCV. Il a affirmé que les politiques de Renouveau (Đổi Mới) avaient permis au Vietnam de réaliser un développement «miraculeux» dans de nombreux domaines, du développement humain à l’industrie, en passant par l’agriculture et l’urbanisation.

Mourad Lamoudi a notamment exprimé son admiration pour Hô Chi Minh-Ville, qu’il a visitée en avril 2025. Il a décrit la ville comme une preuve éclatante de politiques justifiées, créant une base solide pour le développement du Vietnam.



Il a rappelé que les relations Vietnam–Algérie étaient nées dans le contexte des luttes pour la libération nationale des années 1950. Le Vietnam a d’ailleurs été l’un des premiers pays à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958. Des événements marquants, comme la visite de l’équipe de football du FLN en 1959 et l’établissement des relations diplomatiques en 1962, ont forgé une amitié historique solide. Les deux Partis travaillent actuellement à la finalisation d’un document de coopération bilatérale.



À l’occasion de la Fête nationale du Vietnam, il a exprimé sa confiance dans les nouveaux succès du Vietnam dans son parcours de développement. Il a affirmé que la victoire du Vietnam est aussi celle de l’Algérie et de tous les peuples progressistes et épris de liberté dans le monde.

Selon lui, les grandes victoires du Vietnam, de Diên Biên Phu à la guerre contre l’armée américaine, demeurent une source éternelle de fierté pour les nations en lutte pour l’indépendance et la liberté.-VNA/VI