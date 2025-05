Le Festival du village de Sen 2025 à Nghê An

De nombreuses personnes se rendent au village de Sen à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance de l'Oncle Hô. Photo : sggp.org.vn

À l'occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 19 mai, le Festival du village de Sen (Lotus) 2025 s'ouvrira le jeudi soir 15 mai à Nghê An, sa province natale.

Le point d'orgue de la cérémonie sera l'inauguration de la statue "L'Oncle Hô revient dans sa province natale", offerte par le ministère de la Sécurité publique. Haute de 12,5 mètres, cette statue est installée au stade du village de Sen, là même où l'Oncle Hô s'est entretenu chaleureusement avec ses compatriotes en 1957 et 1961.Pour la première fois, un feu d'artifice de 15 minutes illuminera la soirée d'ouverture.

Autre moment fort : l'inauguration de la cascade "Neuf Niveaux", au tombeau de Mme Hoàng Thi Loan, mère du Président Hô Chi Minh, sur la montagne Dông Tranh.

Le Festival mêlera harmonieusement traditions et modernité. Le programme comprendra des cérémonies de dépôt de fleurs, des processions, une course populaire, des expositions artistiques, un festival de chants, des compétitions sportives, une semaine du film et une soirée artistique intitulée "Les fleurs de mai dédiées à l'Oncle Hô", entre autres. - VNA/VI