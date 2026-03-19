Le Festival du film francophone au Vietnam revient avec sept films en tête d’affiche

Scène du film "Le Bleu du caftan", délicate chronique d'une renaissance amoureuse par la cinéaste marocaine Maryam Touzani.

Le 16e Festival du film francophone au Vietnam présentera sept films, poursuivant ainsi son engagement pour la promotion de la langue française et la mise en valeur de la diversité culturelle et linguistique de la communauté francophone.



Le festival se déroulera à Hanoi du 21 au 27 mars au Centre national du cinéma, et à Hô Chi Minh-Ville du 21 au 24 mars.



Le public aura l’occasion de découvrir une sélection de sept films présentés par les ambassades de France, de Suisse, du Canada, d’Haïti et de la République dominicaine, ainsi que par la Délégation Wallonie-Bruxelles et le Bureau régional Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie.



Parmi les films figurent "Váy xanh dấu yêu" (Le bleu du cattan), "Cậu bé thần đồng" (Vitus) de Suisse, "6 ngày xuân năm đó" (6 jours ce printemps-là) de la Délégation Wallonie-Bruxelles, "Ảo thuật gia nhí" (Croma Kid) de République Dominicaine, "Cuộc đua" (Rodéo) du Canada, "Ban nhạc diễu hành" (En fanfare) de l’Institut français du Vietnam et Toussaint Louverture d’Haïti.



Le programme de cette année propose une sélection variée de films francophones contemporains, incluant des drames émouvants, des récits familiaux, des films historiques et des œuvres destinées au jeune public.



Tous les films seront projetés en version originale sous-titrée en vietnamien, permettant ainsi aux spectateurs de découvrir la richesse de la langue française et des cultures francophones à travers le cinéma.



Un festival ancré dans les célébrations de la Francophonie



Organisé à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars, le festival s’inscrit dans une série d’activités culturelles promouvant les valeurs partagées, le dialogue et la diversité au sein de la communauté francophone.



L’événement est organisé par le GADIF (Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam), avec le soutien du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et de partenaires culturels engagés dans la promotion du cinéma et de la culture francophones.



Au fil des ans, le festival est devenu un rendez-vous culturel incontournable pour le public vietnamien, attirant cinéphiles, étudiants et personnes intéressées par la langue française.



Chaque année, le Festival du Film Francophone rassemble un public fidèle et passionné. Cette 16e édition promet encore une fois de belles découvertes et des moments de partage autour du cinéma et des valeurs de la Francophonie. – VNA/VI