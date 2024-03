Le Festival de musique classique du Vietnam sur plusieurs octaves à Dà Lat

Le Festival de musique classique du Vietnam s’est ouvert dimanche 10 mars à Dà Lat, la ville créative de la musique de l’UNESCO, dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre.

Des visiteurs sur la place centrale de Dà Lat, la ville créative de la musique de l’UNESCO. Photo: VNA

Cet événement qui réunira jusqu’au 17 mars plus de 100 artistes avec 17 représentations dans quatre endroits à Da Lat, a été organisé par la Compagnie par actions des festivals du Vietnam en écho à l’adhésion de Dà Lat au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de la musique.

En prélude, le concert "Le son des cuivres" s’est déroulé dans la matinée dans la route Ly Tu Trong, a présenté plusieurs extraits de grands classiques qui ont permis au public de découvrir la musique classique sous un angle nouveau. Le festival s’enchaîne dans l’après-midi et la soirée avec un concert à Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa et un autre au Centre provincial pour enfants et jeunes.

Le festival se poursuivra les jours suivants avec le trio Sông Hông Trio dans la ville Fleurie, le concert Hoàng hôn (Crépuscule), le solo de piano Beethoven – un portrait, interprétés par plusieurs artistes célèbres tels que Hanoi Brass Community, Trân Lê Quang Tiên, Trân Lê Bao Quyên, KOSMOS Opera…

Dans le cadre du Festival, il y aura également l’exposition "Dialogue sur le temps" du célèbre peintre Nguyên Tu Nghiêm, l’un des quatre piliers de la deuxième génération de la peinture vietnamienne moderne, aux côtés de Duong Bích Liên, Nguyên Sáng et Bùi Xuân Phai.

Parallèlement, le séminaire "La musique classique pour tous", des experts nationaux et internationaux discuteront des questions d’actualité de la musique en général et de la musique classique en particulier. - VNA/VI