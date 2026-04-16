Le dirigeant vietnamien To Lam visite le Musée d’histoire du Parti communiste chinois

Dans l’après-midi du 15 avril, à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a visité le Musée d’histoire du Parti communiste chinois (PCC).



Il a été accueilli par Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique, membre du Secrétariat et directeur du Bureau général du Comité central du PCC.

Le dirigeant To Lam (à gauche) et Cai Qi, haut responsable du PCC. Photo : VNA

Après la visite des différentes salles d’exposition, To Lam a indiqué que le Vietnam venait de lancer la construction du Musée du PCV à Hanoï, un ouvrage d’une importance particulière, témoignant du profond respect pour l’histoire du PCV.



Ce musée constituera non seulement un lieu de conservation et d’exposition des documents historiques précieux, mais aussi un site éducatif destiné à transmettre la tradition révolutionnaire aux cadres, aux membres du Parti et au peuple, en particulier aux jeunes générations, tout en présentant aux amis internationaux le rôle et les contributions du PCV.



Depuis son ouverture, le musée a accueilli plus de 3,5 millions de visiteurs, plus de 10.000 délégations nationales et internationales. Photo : VNA

Le projet est actuellement en cours de construction, parallèlement à la collecte de documents et d’objets, à la recherche et à l’élaboration du contenu d’exposition, avec l’objectif de respecter le calendrier prévu.



À cette occasion, To Lam a inscrit dans le livre d’or que le Vietnam et la Chine continueront de préserver et de promouvoir leur amitié traditionnelle, décrite souvent comme « à la fois camarades et frères », de développer le partenariat de coopération stratégique global et la Communauté d’avenir partagé à portée stratégique, pour le bonheur des peuples des deux pays ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.



Le Musée d’histoire du PCC est un ouvrage d’une grande valeur historique et culturelle, retraçant l’ensemble du processus de formation et de développement du PCC depuis 1921, et affirmant son rôle dirigeant dans le développement national.



Le musée, dont la construction a débuté le 10 septembre 2018 et qui a été inauguré le 18 juin 2021 à l’occasion du centenaire du PCC (1er juillet 1921 - 2021), couvre une superficie totale de 147.000 m².



Il présente plus de 2.600 photographies et plus de 4.500 objets, dont 420 pièces de première catégorie nationale, illustrant de manière complète un siècle d’histoire du PCC.



Depuis son ouverture, le musée a accueilli plus de 3,5 millions de visiteurs, plus de 10.000 délégations nationales et internationales. -VNA/VI