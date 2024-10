Le dirigeant To Lam termine avec succès sa visite d'État en Irlande

Clôturant avec succès sa visite d'État en Irlande, dans la soirée du 3 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a quitté Dublin, en route pour assister au 19e Sommet de la Francophonie et effectuer une visite officielle en France du 3 au 7 octobre.

Pendant son séjour en Irlande, le dirigeant vietnamien s’est entretenu avec le président irlandais, Michael D. Higgins. Il a rencontré le Premier ministre Simon Harris, le président du Sénat irlandais Jerry Buttimer, et a assisté à de nombreuses autres activités.

Lors de leurs rencontres, To Lam et les dirigeants irlandais ont affirmé que cette visite d'État marquait un jalon important depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a près de 30 ans.

Ils ont affirmé l'importance de renforcer davantage les relations Vietnam-Irlande, convenu de coopérer pour la prospérité et le développement intégral des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans le monde, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Les deux parties ont réaffirmé l'importance de la coopération face aux menaces sécuritaires et ont convenu que les deux pays augmenteraient les échanges et promouvraient la coopération dans le domaine de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elles ont reconnu l'importance de la promotion des droits de l'homme, conformément aux caractéristiques, aux lois et aux engagements internationaux de chaque pays.

Les deux parties ont salué l’établissement du partenariat stratégique dans le domaine de l'enseignement supérieur et ont affirmé l'importance d’édifier un cadre de partenariat intégral au moment opportun.

To Lam a remercié le Programme de coopération au développement du gouvernement irlandais pour avoir aidé le Vietnam à atteindre de nombreux objectifs de développement plus tôt que prévu. Le Premier ministre irlandais Simon Harris a affirmé que son pays continuerait à soutenir le Vietnam dans des domaines tels que l'adaptation au changement climatique, les moyens de subsistance, l'aide humanitaire pour surmonter les conséquences des mines terrestres, la nutrition, l'enseignement supérieur et la gouvernance.

Les deux parties ont salué la signature d’un protocole d'accord sur la coopération dans la transformation durable des systèmes alimentaires entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et son homologue irlandais, à l'occasion de cette visite d'État.

Concernant les questions internationales et régionales, les deux parties ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que l'importance de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Les deux parties ont affirmé la nécessité d'établir une paix globale, juste et durable en Ukraine, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Elles ont souligné les principes du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les pays...

Plusieurs documents de coopération entre des entreprises, des établissements, des ministères et agences des deux pays ont été échangés à cette occasion.-VNA/VI