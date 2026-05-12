Le dirigeant To Lam s’entretient par téléphone avec le président de la Confédération suisse

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’entretient par téléphone avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA

Le 11 mai, au siège du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’est entretenu par téléphone avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a félicité Guy Parmelin pour sa réélection à la présidence de la Confédération suisse pour un second mandat, tout en réaffirmant l’importance que le Vietnam attache à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec la Suisse. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties poursuivre la mise en œuvre efficace et l’approfondissement du Partenariat global établi en janvier 2025.

Évoquant les objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2045, visant à faire du pays une nation développée à revenu élevé avec une croissance supérieure à 10 %, ainsi que la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification, To Lam a souligné que la Suisse figurait parmi les partenaires européens les plus importants du Vietnam. Il a exprimé le souhait que la Suisse continue d’accompagner le Vietnam dans sa nouvelle ère de développement.

De son côté, Guy Parmelin a félicité To Lam pour son élection par la 16e Assemblée nationale du Vietnam au poste de président de la République. Il a salué les avancées rapides et globales du Vietnam, estimant qu’elles "impressionnent fortement le monde", et a réaffirmé la volonté de la Suisse de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le contexte des réformes et de la mise en oeuvre de nouveaux objectifs de développement du Vietnam.

Les deux dirigeants ont estimé que, face à un contexte international en évolution rapide, complexe et imprévisible, leurs pays devaient intensifier le dialogue, renforcer la confiance politique et approfondir leur coopération dans de nombreux domaines.

Le président de la Confédération suisse a approuvé les quatre grandes orientations de coopération proposées par To Lam, notamment le renforcement de la confiance politique grâce à des échanges réguliers à tous les niveaux et sur tous les canaux, ainsi que la mise en œuvre efficace du contenu du Partenariat global. Les deux parties ont également convenu de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements à la hauteur du potentiel des deux pays.

Le dirigeant To Lam s’entretient par téléphone avec le président de la Confédération suisse. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont souligné l’importance croissante des sciences et des technologies comme nouveau pilier de la coopération bilatérale, avec une priorité accordée aux projets conjoints dans les domaines de l’agriculture, des biotechnologies, des énergies vertes et de l’économie numérique. La coopération en matière de sécurité et de défense a également été identifiée comme un axe important des relations bilatérales.

Ils ont par ailleurs insisté sur la nécessité d’accélérer les discussions afin de conclure rapidement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, afin de créer un nouvel élan pour les relations économiques, commerciales et d’investissement.

To Lam a affirmé que le Vietnam était prêt à poursuivre les échanges avec la Suisse et les autres partenaires sur les questions de propriété intellectuelle conformément aux règles du commerce international. Il a également souhaité bénéficier de l’expérience suisse dans le développement des centres financiers internationaux et des technologies financières, notamment dans les domaines de la finance numérique, de la blockchain, des actifs numériques et de la finance durable.

Le dirigeant vietnamien a enfin exprimé le souhait que la Suisse continue de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne installée dans ce pays afin qu’elle puisse s’intégrer et contribuer au renforcement de l’amitié entre les deux nations.

Sur les questions multilatérales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination au sein des forums internationaux et des Nations unies, dans le respect du droit international et au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans le monde.

À cette occasion, To Lam a invité Guy Parmelin à effectuer une visite au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA/VI