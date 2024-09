Le dirigeant Tô Lâm s’entretient en ligne avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio

Le secrétaire général et président Tô Lâm s’entretient avec le président du Parti libéral-démocrate et Premier ministre japonais Kishida Fumio, le 3 septembre. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm s’est entretenu en ligne mardi 3 septembre avec le président du Parti libéral-démocrate et Premier ministre japonais Kishida Fumio.



Le chef du gouvernement japonais s’est déclaré convaincu que le dirigeant vietnamien continuerait à jouer un rôle crucial dans la promotion et l’approfondissement des relations Vietnam-Japon, soulignant que le Vietnam est un partenaire important du Japon dans la région et dans le monde.



De son côté, le secrétaire général et président Tô Lâm a réaffirmé que le Japon est un partenaire clé du Vietnam dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction face au développement fort, rapide et global des relations bilatérales, en particulier l’établissement du partenariat stratégique intégral pour la paix en Asie et dans le monde à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques Vietnam-Japon.



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle en maintenant des échanges de haut niveau sous diverses formes flexibles, en améliorant l’efficacité des mécanismes de dialogue et de la coopération bilatérale, en intensifiant la coopération économique en tant que pilier clé de leur relation et en approfondissant les liens entre leurs économies.



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer de manière substantielle la coopération en matière de défense et de sécurité, de mettre en œuvre efficacement les accords signés et d’approfondir les liens dans les ressources humaines, les échanges populaires et la coopération entre les localités.



Le dirigeant japonais a souligné que le Japon continuerait de contribuer au développement du Vietnam par le biais de l’aide publique au développement (APD) et d’élargir la coopération avec le Vietnam dans la transformation numérique, la transition verte et la formation de ressources humaines de haute qualité.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam continuera d’améliorer son environnement de l’investissement, d’élever la qualité des infrastructures et d’accueillir les entreprises étrangères, y compris les entreprises japonaises, pour investir et opérer au Vietnam.



Il a suggéré que le gouvernement japonais continue de prêter attention à la communauté vietnamienne qui vit, étudie et travaille au Japon et d’adopter des politiques qui l’encouragent et créent des conditions favorables pour elle.



Les deux dirigeants ont également discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment celles liées à la Mer Orientale, et ont convenu de renforcer la coopération pour consolider un environnement pacifique, sûr et stable dans la région. – VNA/VI