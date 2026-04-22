Le dirigeant To Lam s’entretient avec le président sud-coréen Lee Jae Myung

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 22 avril, dès la cérémonie d’accueil officielle au Palais présidentiel, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, s’est entretenu avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, en visite d’État au Vietnam.



Le dirigeant To Lam a chaleureusement salué la visite du président Lee Jae Myung, son épouse et la délégation de haut niveau sud-coréenne, soulignant que cette visite illustre de manière vivante le partenariat stratégique global entre les deux pays. Le président Lee Jae Myung est le premier dirigeant étranger à effectuer une visite d’État au Vietnam après la consolidation de la nouvelle direction après les élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.



De son côté, le président sud-coréen Lee Jae Myung a affirmé que les relations entre les deux pays sont particulières et étroites, comparables à des liens fraternels. que la République de Corée restera un partenaire fiable accompagnant le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.

Le dirigeant To Lam et la délégation vietnamienne lors de l'entretien. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et la coopération stratégique à une nouvelle hauteur, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants et d’élargir la coopération substantielle dans les domaines clés, notamment la diplomatie, la défense et la sécurité...



Les deux parties ont également souligné l’importance de concrétiser leur vision stratégique en matière de liens économiques dans le nouveau contexte, visant notamment un volume d’échanges commerciaux bilatéraux de 150 milliards de dollars d’ici 2030. Elles se sont engagées à continuer à faciliter le commerce, l’accès aux marchés et soutenir l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement et de production sud-coréennes.



Le dirigeant To Lam a salué la contribution des entreprises sud-coréennes au développement socio-économique du Vietnam et encouragé l’extension des investissements dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les villes intelligentes, les semi-conducteurs et les centres de données d’intelligence artificielle...



Le président Lee Jae Myung a, pour sa part, souhaité que le Vietnam continue de soutenir les entreprises sud-coréennes. Il s’est engagé à collaborer étroitement avec la partie vietnamienne pour déployer efficacement les ressources de l’Economic Development Cooperation Fund (EDCF) et de l’Economic Development Promotion Facility (EDPF), en se concentrant sur les infrastructures stratégiques du Vietnam.

Le président Lee Jae Myung et la délégation sud-coréenne lors de l'entretien. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont convenu de faire de la coopération en science, technologie, innovation et transformation numérique un moteur important de la coopération bilatérale et des objectifs de développement de chaque pays.



Ils ont également souligné l’importance de développer la coopération culturelle et éducative, ainsi que les échanges entre les deux peuples. Ils ont convenu de continuer à soutenir et à protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants, y compris les familles multiculturelles.



Sur le plan multilatéral, le Vietnam s’est déclaré prêt à coopérer avec la République de Corée pour mettre en œuvre efficacement le Plan d’action ASEAN–République de Corée pour 2026-2030 et promouvoir la coopération Mékong–République de Corée. Les deux parties ont partagé une vision stratégique commune sur le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, la garantie des droits et intérêts légitimes selon le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Elles ont également souligné l’importance de la promotion de la paix dans la péninsule coréenne.



À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de 12 documents de coopération dans divers domaines.



Le soir même, le dirigeant To Lam et son épouse ont offert un banquet en l’honneur du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse. -VNA/VI