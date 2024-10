Le dirigeant Tô Lâm rencontre des dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants d’Irlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a eu, jeudi 3 octobre à Dublin, dans le cadre de sa visite d’État en Irlande, des recontres avec le président du Sénat irlandais Jerry Buttimer et la vice-présidente de la Chambre irlandaise des représentants Catherine Connolly.

Le président du Sénat irlandais Jerry Buttimer a affirmé que cette visite du secrétaire général et président Tô Lâm contribuait à renforcer davantage les relations Irlande-Vietnam. Il a salué la décision du Vietnam d'ouvrir son ambassade en Irlande.

De son côté, le dirigeant vietnamien a informé des résultats importants obtenus lors des entretiens avec le président irlandais Michael Higgins et le Premier ministre Simon Harris. Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance aux relations d’amitié et à la coopération multiforme avec l'Irlande et souhaitait promouvoir la coopération parlementaire bilatérale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a apprécié la création par l'Assemblée nationale du Vietnam du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Irlande et la création par le Parlement irlandais du Groupe parlementaire d'amitié Irlande-Vietnam, soulignant que ces groupes seront une passerelle importante contribuant au renforcement des relations entre les deux organes législatifs en particulier et les deux pays en général.

Les deux parties ont convenu de continuer à approfondir leurs relations bilatérales en renforçant les échanges de délégations à tous les niveaux, y compris les commissions/groupes de parlementaires des deux pays ; l’organisation des échanges et du partage d’expériences législatives, des dialogues politiques et des séminaires théoriques.

Elles ont également convenu de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums interparlementaires régionaux et mondiaux favorisant ainsi la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), de l’égalité des sexes, de la réponse au changement climatique et aux défis mondiaux ; de l’intensification des échanges entre les peuples, la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'agriculture, du tourisme et du développement durable.

Lors de la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et le président du Sénat irlandais Jerry Buttimer, à Dublin, le 3 octobre. Photo: VNA

A cette occasion, le dirigeant vietnamien a exhorté le Parlement irlandais de ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), afin de créer des conditions plus favorables pour les investissements bilatéraux et d’inciter la Commission européenne (CE) de retirer le "carton jaune" qu’elle a adressé au pays sur ses pratiques de pêche.

Les dirigeants parlementaires irlandais ont apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de l'Irlande et ont affirmé qu'ils soutiendraient la communauté vietnamienne pour continuer à s'intégrer avec succès, contribuant ainsi à la croissance économique et au renforcement de la compréhension entre les peuples des deux pays.

Ils ont également ont apprécié des préparatifs du Vietnam pour ouvrir son ambassade à Dublin, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre les deux pays en général et les deux parlements en particulier.

Discutant des questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer la coordination dans la réponse au changement climatique. Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont exprimé leur soutien à la position de l’ASEAN sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation, et le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. – VNA/VI