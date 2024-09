Le dirigeant To Lam prononce un discours politique à l'Université Columbia

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, prononce un discours politique à l'Université Columbia. Photo: VNA

A l’occasion de sa participation à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU et de ses activités à New York, aux États-Unis, dans la matinée du 23 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s'est rendu à l'Université Columbia où il a prononcé un discours politique.



Dans son discours, le dirigeant a estimé que près de 80 ans depuis la fondation de la République démocratique du Vietnam et près de 40 ans depuis le lancement du « Doi Moi», sous la direction intégrale du Parti communiste, le Vietnam se trouvait à un nouveau point de départ historique, une nouvelle ère - celle de l'essor du peuple vietnamien.



Selon lui, les grandes réalisations que le Vietnam a obtenues proviennent de la bonne voie choisie sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), avec les efforts et la détermination de toute la nation. En surmontant nombre de défis et de difficultés, le Vietnam a aujourd'hui affirmé sa position en tant qu’économie en développement dynamique avec une taille économique et un volume commercial respectivement parmi les 40 et 20 premières places au monde. Le Vietnam entretient actuellement des relations diplomatiques avec 194 pays et des partenariats stratégiques et intégraux avec 30 pays. Il est un membre actif de l'ASEAN et de plus de 70 organisations régionales et internationales.



To Lam a affirmé que dans le contexte d'une situation mondiale en évolution rapide, sous la direction du Parti communiste, le Vietnam persistait à mettre en œuvre de manière cohérente sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, à être un ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale.



Le Vietnam persistera dans sa politique de défense des « 4 non », en soutenant fermement la résolution des différends et des désaccords par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies, du droit international, en s’opposant aux actes unilatéraux, à la politique de puissance et au recours à la force ou à la menace d’y recourir dans les relations internationales, a-t-il ajouté.



Rappelant les contributions du Vietnam aux activités des Nations Unies, dont la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable, l’engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, la participation aux opérations de maintien de la paix, To Lam a souligné que le Vietnam était prêt à contribuer de manière plus proactive et plus active à la politique mondiale, à l’économie mondiale et à la civilisation humaine.



En particulier, le Vietnam s'associera à ses amis et partenaires pour résoudre les défis mondiaux urgents tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité des ressources en eau..., et promouvoir la construction d'un ordre international juste et équitable, basé sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, a-t-il déclaré.



S’agissant des relations entre le Vietnam et les États-Unis, To Lam a passé en revue l’histoire et les réalisations des liens bilatéraux, constatant que la coopération dans tous les domaines, de la politique à la diplomatie en passant par l'économie, le commerce, la défense, la sécurité et la résolution des conséquences de la guerre.., avait réalisé des progrès importants et tangibles. Selon lui, il existe de nombreuses bases importantes pour approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, dont le fort soutien des deux grands partis politiques aux États-Unis aux relations bilatérales.

Le dirigeant vietnamien a estimé que pour bâtir un avenir commun meilleur pour toute l'humanité, il était nécessaire d'affirmer et de promouvoir l'esprit de réconciliation, de respect et de compréhension mutuelle, dont le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun étant le plus important.



Avec ses traditions d'humanité, de paix et de tolérance, le Vietnam a été très proactif en prenant des mesures pour panser les blessures de la guerre. La coopération visant à surmonter les conséquences de la guerre est devenue une base permettant aux deux parties de se réconcilier, de progresser vers la normalisation des relations, d'instaurer la confiance et d'approfondir leurs relations. Ces domaines resteront des domaines de coopération extrêmement importants entre les deux pays pendant de nombreuses années encore, car les conséquences de la guerre sont encore très lourdes, notamment pour le Vietnam, a-t-il indiqué.



Selon lui, si les pays comprennent et respectent les intérêts légitimes de chacun et bâtissent ensemble la confiance, le monde sera plus pacifique et moins conflictuel. À l’ère des sciences et des technologies, de nouvelles méthodes telles que les plates-formes et outils numériques peuvent aider à promouvoir des liens plus larges et une compréhension plus profonde entre les peuples.



D'autre part, selon le dirigeant vietnamien, il est nécessaire de valoriser et de promouvoir une culture du dialogue. Le dialogue doit devenir une manière commune de se comporter, un outil utile et important.



Parallèlement à cela, To Lam a souligné le plus haut sens de responsabilité envers la communauté internationale. Dans le contexte actuel de nombreux changements, les pays doivent être responsables dans leurs relations entre eux ainsi qu’à l’égard de la paix, de la coopération et du développement dans le monde. Il a affirmé son souhait que tous les pays assument leurs responsabilités à l'égard de l'avenir et de la civilisation humaine, en contribuant davantage au maintien de la paix et de la stabilité, à la prospérité, à la coopération, à la primauté du droit et au multilatéralisme.



Un autre facteur important que le dirigeant vietnamien a mentionné dans la vision de l’avenir était la volonté de toujours mettre l’humain au centre. Dans la construction et le développement du pays, le Vietnam continue de défendre l'idéal que partageaient le Président Hô Chi Minh et les dirigeants fondateurs des États-Unis : construire un État « du peuple, par le peuple, pour le peuple », a-t-il souligné.



Affirmant que dans le contexte mondial actuel, aucun pays ne pouvait à lui seul résoudre les problèmes communs de l’époque, To Lam s’est déclaré convaincu qu'avec une approche qui promouvait la solidarité internationale et se tournait vers l'avenir, et sur la base de l'histoire réussie des relations entre le Vietnam et les États-Unis, le monde transformerait l'impossible en possible, continuant à construire une civilisation durable et progressiste pour toute l’humanité.



Le dirigeant a déclaré espérer que les amis, partenaires et tous les milieux aux États-Unis continueraient à soutenir fermement la promotion du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis, poursuivant une histoire du succès qui favoriserait les intérêts des deux peuples et apporterait des contributions de plus en plus pratiques et efficaces à la paix, à l’indépendance nationale, à la démocratie, au progrès social et au développement prospère des peuples du monde.



A cette occasion, To Lam a répondu à de nombreuses questions de professeurs et étudiants américains, affirmant des politiques et des positions cohérentes sur l'indépendance et l'autonomie, la promotion du dialogue pour la paix et la stabilité pour le Vietnam, les régions et le monde...-VNA/VI