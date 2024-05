Le Département des opérations de maintien de la paix souffle ses 10 bougies

Casques bleus vietnamiens. Photo d'illustration: VNA

Le Département des opérations de maintien de la paix du ministère de la Défense a organisé mercredi 22 mai une cérémonie d'offrande d'encens au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, à Hanoï, et une cérémonie pour rendre hommage au Président Ho Chi Minh, à l'occasion du 10e anniversaire de sa Journée traditionnelle (27 mai).



L'envoi par le Vietnam de forces pour participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies est une action pratique et nécessaire, contribuant à concrétiser la politique cohérente du Parti et de l'État pour un monde de paix et de coopération, de développement durable, à affirmer l’engagement du Vietnam à être un pays membre responsable de la communauté internationale.





En 10 ans, l'Armée populaire vietnamienne a envoyé plus de 800 officiers et soldats aux opérations onusiennes de maintien de la paix.



Le colonel Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix, a déclaré que 100% des officiers de l'Armée populaire vietnamienne avaient reçu la Médaille des Nations Unies. Durant leur participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, les officiers vietnamiens avaient beaucoup aidé les autorités et les populations locales en participant à la construction de routes et de salles de classe, en organisant des cours et des programmes de consultation médicale…



En particulier, le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam a eu l'honneur de recevoir plusieurs nobles distinctions du Parti et de l’Etat.



Les contributions du Vietnam aux opérations onusiennes de maintien de la paix au cours de ces 10 dernières années ont permis de faire connaître les belles traditions culturelles du peuple vietnamien et les nobles qualités des « soldats de l'Oncle Hô » auprès d’amis internationaux, de Vietnamiens à l'étranger et d'un grand nombre de personnes de tous horizons, renforçant la position et le prestige du pays sur la scène internationale. -VNA/VI