Le corps d’un marin vietnamien tué dans une attaque en mer Rouge rapatrié

Le corps de Dang Duy Kiên, l’un des trois marins tués dans une attaque au missile contre le True Confidence, un cargo battant pavillon de la Barbade, par les forces houthistes au large des côtes du Yémen le 6 mars, a été rapatrié dimanche 24 mars au Vietnam.

Autorités et habitants locaux expriment leurs condoléances à la famille du défunt marin Dang Duy Kiên, dans le quartier de Dang Lâm, arrondissement de Hai An, ville de Hai Phong. Photo : VNA

Il y avait 20 membres d’équipage, dont 15 Philippins, quatre Vietnamiens et un Indien, à bord du True Confidence lorsque les forces houthistes ont tiré un missile sur le navire. L’attaque a également provoqué la mort de deux Philippins.

Les trois marins vietnamiens survivants à l’attaque sont rentrés chez eux le 14 mars.

Depuis l’incident, l’ambassade du Vietnam en Égypte a surveillé de près la situation, a communiqué directement avec les marins et les a encouragés. Elle a également dépêché du personnel consulaire à Djibouti pour visiter et soutenir les marins, tout en se coordonnant avec les autorités compétentes du pays et les parties concernées pour achever les procédures de rapatriement de la dépouille du défunt. – VNA/VI