Le constructeur automobile chinois Chery ouvrira une usine au Vietnam

La marque de véhicules à énergies nouvelles Omoda & Jaecoo et le groupe Galeximco ont signé le 4 avril un contrat de coentreprise et de coopération pour la construction d’une usine à Thai Binh.

Cérémonie de signature du contrat de coentreprise entre Omoda & Jaecoo et Geleximco. Photo: CPV

Omoda & Jaecoo est une sous-marque du groupe Chery, l’un des géants de l’industrie automobile chinoise. Selon le plan, l’usine de véhicules à énergies nouvelles Omoda & Jaecoo sera située à Thai Binh, avec une capacité de 200.000 véhicules par an. La construction sera réalisée en trois phases, avec un capital d’investissement total estimé à plus de 800 millions de dollars.La construction commencera au troisième trimestre de cette année et la première phase sera achevée au premier trimestre 2026. A l’issue de la première phase, la capacité de l’usine sera d’environ 50.000 véhicules par an.Au cours du processus de construction de l’usine, les modèles de voitures apportés par Omoda & Jaecoo au Vietnam seront importés d’Indonésie. Selon la société, les deux modèles Omoda C5 et E5 seront lancés pour la première fois au troisième trimestre, les Jaecoo 7 et 7 PHEV au quatrième trimestre.Fin octobre de l’année dernière, Chery a présenté trois modèles de voitures sous les marques Omoda et Jaecoo à Hanoï, dont la berline de taille C Omoda S5, le crossover de taille C Omoda C5 et le crossover de taille B Jaecoo 7.Chery Automotive est une entreprise automobile d’État chinoise, fondée en 1997, dont le siège est à Wuhu, dans la province d’Anhui. Depuis 2003, Chery a occupé la position de plus grand exportateur automobile de Chine pendant 19 années consécutives. Outre le marché national, cette société opère fortement sur des marchés tels que l’Amérique du Sud, l’Europe de l’Est et l’Afrique. Chery est un partenaire dans la fabrication et l’assemblage des voitures Jaguar-Land Rover sur le marché chinois avec des actions divisées à parts égales 50:50.Chery est apparu au Vietnam en 2009 grâce à une coopération avec Hoa Binh Automobile Joint Venture (VMC). Le premier produit, le QQ3 assemblé localement, coûtait 9.900 de dollars. Un an plus tard, la société a lancé la voiture de navigation « haut de gamme » Riich M1 au prix de 288 millions de dôngs. La disparition de Chery s’inscrit dans le cadre du déclin général des voitures chinoises au Vietnam alors que les concurrents japonais, sud-coréens et américains étendent leur influence. – CPV/VNA/VI