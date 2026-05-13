Le chef de l’organe législatif appelle à une transformation numérique concrète et efficace de l’AN

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, a présidé le 13 mai une séance de travail consacrée à la transformation numérique et au développement technologique de l'institution parlementaire. Il a appelé à une mutation « substantielle » pour accroître l’efficacité législative et a annoncé la création prochaine d'un centre d'intelligence artificielle (IA) dédié.

Lors de cette réunion, le dirigeant a passé en revue les activités du Comité de pilotage pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que du Comité de pilotage pour la transformation numérique de l'organe législatif.

Les participants ont évalué les résultats obtenus par les deux comités de pilotage dans les domaines de la réforme institutionnelle, de l’élaboration des lois, de la supervision suprême et des décisions relatives aux grandes questions nationales. Ils ont également examiné l’état d’avancement des plans d’action du Comité du Parti de l’AN et du Comité permanent de l’AN, tout en identifiant les difficultés persistantes et les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité des travaux à venir.

Dans son discours, le président de l’AN a souligné que la transformation numérique ne devait pas se limiter à des investissements dans des logiciels ou des plateformes technologiques, mais devait produire des changements concrets dans les méthodes de travail, la qualité des analyses et l’efficacité des activités parlementaires. « La transformation numérique ne doit pas être un slogan, mais une démarche concrète produisant des résultats effectifs », a-t-il déclaré.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Il a demandé à la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l'Assemblée nationale de coopérer avec le ministère des Sciences et des Technologies et le ministère de la Sécurité publique afin d’étendre le mouvement « Éducation numérique populaire – Assemblée nationale numérique » à l’ensemble du système politique.

S’agissant de l’application de l’intelligence artificielle durant la période 2026-2027, le chef de l’organe législatif a proposé un modèle reposant sur trois piliers : les responsables chargés de définir les missions, les experts en intelligence artificielle et les unités techniques chargées des infrastructures.

L’intelligence artificielle devra être intégrée dans les principales activités de l’AN, notamment la législation, le contrôle parlementaire, la prise de décisions sur les questions majeures du pays, les activités extérieures, les relations avec les électeurs et les affaires parlementaires.

Le dirigeant a également appelé à la création d’un écosystème de coopération nationale et internationale reliant l’AN aux autres parlements dans le monde ainsi qu’à la communauté vietnamienne spécialisée en intelligence artificielle. Il a indiqué qu’un projet de Centre d’intelligence artificielle propre à l’AN serait prochainement étudié afin de soutenir directement les activités législatives et de supervision.

Abordant la question des données numériques, le président de l’AN a affirmé que celles-ci devaient être considérées comme « un actif stratégique de l’AN ». Il a demandé l’élaboration d’une stratégie de données numériques ainsi qu’un programme de numérisation des archives parlementaires, avec une connexion au Centre national des données et aux infrastructures de partage de données du système politique.

Il a également exhorté le Bureau de l’AN à accélérer le déploiement des systèmes numériques déjà testés avec succès, à finaliser les procédures liées aux services numériques et à éviter toute situation dans laquelle des plateformes technologiques seraient développées sans utilisateurs ni exploitation effective.

Il a par ailleurs demandé l’achèvement, au deuxième trimestre 2026, du réseau sécurisé et du système commun de gestion des opérations confidentielles au sein des organes parlementaires. Il a insisté sur le renforcement des mesures de cybersécurité, des contrôles techniques et des mécanismes d’alerte précoce contre les risques liés à la sécurité de l’information.

Enfin, le dirigeant a souligné l’importance du développement des ressources humaines numériques, de la culture numérique et des mécanismes destinés à attirer des experts spécialisés. Il a également appelé à renforcer la participation des fonctionnaires parlementaires dans les phases de test et d’utilisation des nouveaux systèmes numériques.

Il s’est déclaré convaincu que la mise en œuvre de la résolution 57-NQ/TW et la transformation numérique de l’AN connaîtront, au cours de la période 2026-2030, des avancées plus concrètes et plus substantielles, contribuant ainsi aux objectifs de croissance économique élevée du pays. -VNA/VI