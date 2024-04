Le chef de l’ANV à un séminaire sur la réforme des entreprises publiques et la gestion du capital d’État dans les entreprises

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, a participé mardi 9 avril à Pékin à un séminaire Vietnam-Chine sur la réforme des entreprises publiques et la gestion du capital d’État dans les entreprises.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang s’exprime en ouverture du séminaire, à Pékin, le 9 avril. Photo : VNA

L’événement, qui s’inscrit dans le cadre de la visite officielle du plus haut législateur en Chine, a vu la présence de responsables vietnamiens et chinois ainsi que de 250 délégués représentant plus de 100 entreprises des deux pays.

Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang a souligné l’importance et les progrès de la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement, y compris les partenariats entre les deux milieux d’affaires, qui, selon lui, génèrent des avantages tangibles et à long terme pour les deux pays.

Il a également souligné les similitudes entre les points de vue sur le développement socio-économique du Vietnam et de la Chine, notamment la priorité au développement durable centré sur les personnes et fondé sur la science, la technologie et l’innovation.

Le président de la Commission pour la gestion du capital d’État dans les entreprises, Nguyên Hoang Anh, a souligné l’importance particulière des entreprises publiques qui contribuent à près de 30% du PIB du Vietnam, emploient environ 700.000 travailleurs (soit 7,3% de l’ensemble des travailleurs des entreprises), détiennent un rôle de premier plan dans certains secteurs et génèrent une source de revenus considérable pour le budget de l’État.

Cependant, les entreprises publiques du Vietnam sont encore confrontées à des lacunes, a-t-il souligné, précisant que certaines font preuve d’une efficacité limitée, que leur compétitivité n’est pas encore à la hauteur des ressources dont elles disposent et que leur rôle exceptionnel dans le développement d’autres éléments économiques n’a pas été clairement démontré.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, salue les participants au séminaire, à Pékin, le 9 avril. Photo : VNA

Zhang Yuzhuo, président de la Commission de surveillance et d’administration des actifs publics du Conseil des Affaires d’État de Chine, a souligné la nécessité de promouvoir le rôle et le professionnalisme des agences de surveillance et de gestion des capitaux publics, ainsi que de favoriser les opérations des entreprises publiques sur le marché et leur intégration.

Il a déclaré que le séminaire était une occasion pour les deux parties de discuter et de trouver des solutions aux défis. Étant donné que les entreprises publiques constituent une force cruciale pour la modernisation nationale dans chaque pays, il est nécessaire de développer des entreprises de premier plan, dotées d’une riche vitalité, qui servent de piliers aux économies nationales, contribuent à la stabilité sociale et sont capables de faire face aux crises.

Lors de l’événement, les participants ont discuté des résultats et des leçons de la gestion des capitaux et des actifs publics en Chine, des expériences et des questions de réforme des entreprises publiques au Vietnam, ainsi que d’autres sujets majeurs. Ils ont également étudié les moyens d’améliorer encore le rôle des entreprises publiques dans chaque économie et la coopération économique entre les deux pays. - VNA/VI