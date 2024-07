Le Camp d'été Vietnam 2024 transmet aux jeunes Vietnamiens d'outre-mer le patriotisme et les traditions nationales

Une délégation de 120 jeunes Vietnamiens d'outre-mer venus de 29 pays et territoires du monde entier est déjà présente à Hanoï pour participer au Camp d'été Vietnam 2024, ayant pour thème "Le pays est plein de joie".

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

Cet événement annuel est organisé par le Comité d'État chargé des affaires des Vietnamiens d'outre-mer (ministère des Affaires étrangères), en collaboration avec d'autres ministères et organes, pour offrir à des jeunes Vietnamiens d'outre-mer l'opportunité de découvrir leur racine et de se connecter à leur Patrie. La cérémonie d'ouverture du programme aura lieu le 16 juillet à Hanoï.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur la signification du programme, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a déclaré que le Camp d'été Vietnam a pour but de permettre à la jeune génération de Vietnamiens d'outre-mer de découvrir les traditions, la culture et l'histoire de la nation et de renforcer leur solidarité.

Grâce à ce programme, les jeunes auront également l'occasion de rencontrer des amis vivant dans différentes régions du monde, contribuant ainsi à unir la communauté vietnamienne, en particulier la jeune génération à l'étranger, a-t-elle affirmé.

Un objectif important du programme est de transmettre aux jeunes le patriotisme et les traditions nationales. Ils participeront à des activités pour rendre hommage à leurs ancêtres, aux Héros morts pour la Patrie et rendre visite à des Mères héroïnes du Vietnam.

Grâce à des voyages dans des paysages célèbres et des sites de reliques historiques et culturelles à travers les trois régions, ils se lanceront dans un voyage culturel et historique coloré et significatif qui leur permettra d'explorer et d'acquérir une compréhension plus approfondie de la Patrie du Vietnam, de ses habitants, de sa culture et de son histoire, a-t-elle dit.

Le Camp est également une opportunité de renforcer la solidarité entre les jeunes d'outre-mer et entre eux avec ceux du pays, a déclaré Le Thi Thu Hang, ajoutant qu'il contribuerait à promouvoir et à présenter les réalisations socio-économiques du Vietnam, ainsi que ses valeurs culturelles uniques au monde

Selon la vice-ministre, pour célébrer le 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu, le 70e anniversaire du Jour de la Libération de la capitale et le 50e anniversaire de la réunification nationale, le Camp d'été Vietnam 2024 commencera à Hanoï et se terminera à Ho Chi Minh-Ville.

Au cours du voyage, les jeunes délégués découvriront la mer et les îles du Vietnam, visiteront les localités côtières et rencontreront les étudiants de l'Académie navale du Vietnam à Khanh Hoa, afin de renforcer leur amour pour leur Patrie et respecter les réalisations en matière de protection et de développement. Ils visiteront également plusieurs établissements culturels et scientifiques créés par des Vietnamiens vivant à l'étranger.

La vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé l'espoir qu'après la visite de ces deux établissements, les jeunes vietnamiens d'outre-mer seront inspirés par une passion pour la recherche scientifique et la créativité, et susciteront en eux la conscience et le désir de contribuer au développement du Vietnam.

Les jeunes vietnamiens d'outre-mer pourront établir des relations étroites avec les jeunes du pays, a-t-elle dit, ajoutant qu'ils rapporteront de belles émotions et des souvenirs, et les partageront avec leurs amis et leur famille, contribuant ainsi à construire l'image d'un Vietnam beau, riche en traditions et plein de potentiel.

Le Camp d'été Vietnam 2024 se déroulera du 14 au 29 juillet dans 12 provinces et villes du pays, dont Hanoï, Phu Tho, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien-Hue.

Organisé pour la première fois en 2004, ce camp, un programme annuel organisé par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer en coordination avec les agences compétentes, a amené des milliers de jeunes Vietnamiens d'outre-mer exceptionnels âgés de 16 à 24 ans à visiter leur pays d'origine. - VNA/VI