Le 23e Festival du film vietnamien 2023 attendu en novembre à Da Lat

Le 23e Festival du film vietnamien 2023 aura lieu du 21 au 25 novembre à Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), a annoncé le Département du cinéma relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



L'événement biennal a pour objectif de célébrer les œuvres cinématographiques et les artistes, ainsi que de célébrer le 70e anniversaire de la signature par le Président Ho Chi Minh du décret portant création de l'industrie cinématographique du Vietnam (1953-2023) et le 130e anniversaire de la naissance et du développement de la ville de Da Lat.



Le slogan choisi pour cet événement est "Construire une industrie cinématographique vietnamienne qui reflète son identité culturelle, moderne et humanitaire".

Le festival du film vietnamien est un événement cinématographique important qui se tient tous les deux ans pour honorer les œuvres cinématographiques et artistes qui ont grandement contribué au développement du cinéma vietnamien.

Il est également l'occasion pour les artistes et cinéastes de poursuivre la mise en œuvre du projet de construction et de promotion de la marque nationale du festival du film vietnamien au cours de la période 2021-2030.

Selon le Département du cinéma, les films participants doivent être en vietnamien, produits par des institutions cinématographiques vietnamiennes ou en collaboration avec des organisations et des particuliers étrangers, et ne doivent pas être impliqués dans des litiges de droit d'auteur.

Les candidatures doivent être envoyés au Département du cinéma jusqu'au 5 septembre 2023. -VNA/VI