Le 14e Comité central du Parti élit à l'unanimité To Lam au poste de secrétaire général. Photo: VNA

Dans la matinée du 23 janvier 2026, à Hanoï, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a tenu son premier plénum afin de statuer sur des questions d'une importance particulière, marquant le début officiel du nouveau mandat.

Le secrétaire général du 13e Comité central du Parti, To Lam, convoquant le plénum, a prononcé le discours d'ouverture et, au nom du présidium, a présidé la séance. Dans le strict respect des statuts du Parti, des règlements de travail, du règlement électoral et des textes connexes, et dans un esprit d'unité et de responsabilité, et grâce à une bonne application du principe de centralisme démocratique, le premier plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a accompli les tâches particulièrement importantes suivantes :

(1) Élection du Bureau politique.

(2) Élection du secrétaire général.

(3) Élection du Secrétariat du Comité central du Parti.

(4) Examen des rapports sur les postes clés proposés pour la direction du Parti et de l'État et avis sur les personnes appelées à occuper la fonction de membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

(5) Élection de la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

(6) Élection du président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

Le Comité central du Parti du 14e mandat a élu à l'unanimité To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat. -VNA/VI