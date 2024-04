Le 10e anniversaire de reconnaissance du complexe paysager de Trang An en tant que patrimoine mondial

Dans la soirée du 26 avril, la province de Ninh Binh (Nord) a organisé une cérémonie ayant pour thème "Trang An - perle du Vietnam" pour célébrer le 10e anniversaire de l'inscription du complexe paysager de Trang An au patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO (2014 - 2024).

Prenant la parole à cette occasion, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a souligné qu’après 10 ans d’être reconnu, le complexe paysager de Trang An était considéré comme l'un des modèles les plus exemplaires au monde pour la combinaison réussie de développement économique et de tourisme durable qui respecte encore la nature, garantit l'harmonie entre les intérêts des personnes, des entreprises et l'Etat. Le complexe devient un symbole de l'engagement responsable du Vietnam à mettre en œuvre la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel et naturel mondial.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang prend la parole à la cérémonie. Photo : VNA

Tran Luu Quang a demandé à l’organisation du Parti, à l’administration de Ninh Binh, à tous les niveaux, branches, agences, organisations, entreprises et habitants de continuer à mener à bien l’édification, la conservation, la planification et le développement du patrimoine de Trang An. Ninh Binh doit promouvoir le rôle, encourager la participation active et la responsabilité des habitants dans les zones patrimoniales, en les aidant à la fois à participer à la préservation du patrimoine et à en bénéficier. L’organisation du Parti, l’administration de Ninh Binh, tous les niveaux, branches, agences et organisations doivent promouvoir fortement la valeur de l’homme, de la culture et de la nature de Ninh Binh auprès des amis nationaux et internationaux.

Présente à l’événement, la présidente de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO, Simona Mirela Miculescu, a souligné que cet événement marquait non seulement une décennie de reconnaissance mondiale de la grande valeur de ce trésor naturel et culturel, mais aussi était l'occasion de honorer l'excellence de Trang An en matière de conservation du patrimoine et de développement durable. Trang An apparaît comme un brillant exemple d’inspiration et d’innovation.

La présidente de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO, Simona Mirela Miculescu. Photo : VNA



Trang An est devenu un modèle où les communautés locales ne sont pas seulement bénéficiaires mais aussi protagonistes d'un équilibre harmonieux entre tourisme durable et conservation du patrimoine.

Elle a espéré que les dix prochaines années de développement de Trang An continueraient d'être écrites par la coopération, la conservation et une vision commune d'un avenir meilleur et plus durable pour tous. - VNA/VI