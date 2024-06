L’Assemblée nationale discute aujourd’hui du règlement du budget de l'État pour 2022

Dans le cadre de sa 7e session, l’Assemblée nationale travaille le 7 juin sur l'approbation du règlement du budget de l'État pour 2022. La séance de travail est retransmise en direct à la télévision et à la radio.

Selon le rapport de vérification du règlement du budget de l'État pour 2022 de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, le gouvernement et le Premier ministre ont pris des mesures drastiques pour renforcer la discipline dans le respect des lois sur les finances et le budget de l'État. Grâce à ces efforts, la gestion des recettes et des dépenses de l'État a obtenu de nombreux résultats positifs.

À la fin de la séance du matin, les députés discuteront du projet de résolution de l'Assemblée nationale sur l'organisation de l’administration urbaine et le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de Da Nang.

Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale écoutera des rapports concernant le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la traite humaine (modifiée).

Elle discutera également de la Planification nationale de l'espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050./.-VNA/VI